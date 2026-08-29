Tottenham, geçen sezonki kümede kalma korkusunu geride bırakıp Roberto De Zerbi yönetiminde Premier League tablosunda yükselişe geçmek istiyor. İç sahadaki performansın iyileşmesi şart ve Tottenham, bu sezon ligde Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki ilk maçına 29 Ağustos Cumartesi günü Newcastle United karşısında çıkacak.

İnanılması güç ama Tottenham, 2026 yılındaki ilk iç saha galibiyetini almak için sezonun son maçını bekledi ve Everton karşısındaki bu 1-0'lık zafer büyük önem taşıdı. De Zerbi'nin ekibi sezona hızlı bir başlangıç yapar ve yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen Sandro Tonali ile Mateus Fernandes hemen etki yaratırsa, Spurs taraftarları sorunlu geçen son iki sezonu affedip unutacaktır.

Tottenham, Newcastle'a karşı 2023'ten bu yana ilk kez galibiyet alabilecek mi? Bunu bizzat yerinde öğrenmek için biletinizi bugün ayırtabilirsiniz. GOAL, Tottenham Hotspur - Newcastle United maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, bunları nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Tottenham Hotspur - Newcastle United Premier League maçı ne zaman?

Tottenham Hotspur - Newcastle United maçının başlama saati, 29 Ağustos Cumartesi günü Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda TSİ 19.30 olarak belirlendi.

Premier Lig - Hafta 2 29 Ağu 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur - Newcastle United Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maçlık biletlerden kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel çapta çok yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtır:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esasına dayalı çevrim içi sıraların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenmiş bir zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada yer bulamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatıyla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Tottenham Hotspur - Newcastle United Premier League maçı biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League maç bileti fiyatı, ev sahibi kulübe, oturma konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirimli kategori kademeleri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin A, B veya C Kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan eşleşmeler A Kategorisi'ne girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.

Koltuk konumu: Orta bölüm yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha uygun bütçeli seçenekler sunar.

Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takımın biletlerini liste fiyatıyla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını resmen 2026/27 sezonunun sonuna kadar uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda satın alınması en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik çekilişlerine çıkmaz.

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