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Tottenham Hotspur Stadium
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Book Tottenham Hotspur vs Newcastle United Tickets

Çeviri:

Tottenham Hotspur - Newcastle United maçının biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Tottenham Hotspur
Newcastle United

Tottenham'ın Premier Lig'de Newcastle'a karşı oynayacağı iç saha açılış maçının biletlerini almak için bilmeniz gereken her şey

Tottenham, geçen sezonki kümede kalma korkusunu geride bırakıp Roberto De Zerbi yönetiminde Premier League tablosunda yükselişe geçmek istiyor. İç sahadaki performansın iyileşmesi şart ve Tottenham, bu sezon ligde Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki ilk maçına 29 Ağustos Cumartesi günü Newcastle United karşısında çıkacak.

İnanılması güç ama Tottenham, 2026 yılındaki ilk iç saha galibiyetini almak için sezonun son maçını bekledi ve Everton karşısındaki bu 1-0'lık zafer büyük önem taşıdı. De Zerbi'nin ekibi sezona hızlı bir başlangıç yapar ve yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen Sandro Tonali ile Mateus Fernandes hemen etki yaratırsa, Spurs taraftarları sorunlu geçen son iki sezonu affedip unutacaktır.

Tottenham, Newcastle'a karşı 2023'ten bu yana ilk kez galibiyet alabilecek mi? Bunu bizzat yerinde öğrenmek için biletinizi bugün ayırtabilirsiniz. GOAL, Tottenham Hotspur - Newcastle United maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, bunları nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Tottenham Hotspur - Newcastle United Premier League maçı ne zaman?

Tottenham Hotspur - Newcastle United maçının başlama saati, 29 Ağustos Cumartesi günü Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda TSİ 19.30 olarak belirlendi.

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Premier Lig - Hafta 2
Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur - Newcastle United Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maçlık biletlerden kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel çapta çok yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtır:

  • Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esasına dayalı çevrim içi sıraların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenmiş bir zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada yer bulamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatıyla satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Tottenham Hotspur - Newcastle United Premier League maçı biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League maç bileti fiyatı, ev sahibi kulübe, oturma konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

  • Yaş ve indirimli kategori kademeleri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin A, B veya C Kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan eşleşmeler A Kategorisi'ne girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta bölüm yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha uygun bütçeli seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takımın biletlerini liste fiyatıyla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını resmen 2026/27 sezonunun sonuna kadar uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda satın alınması en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik çekilişlerine çıkmaz.

Form durumu

TOT

TOT - Form

GET
B1-1
TSG
K3-0
TSG
B2-2
BRE
K3-0
CHA
K5-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
NEW

NEW - Form

EVE
K3-1
B04
K1-2
STR
K1-1
LIV
B2-2
WBA
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Yakın dönem ikili rekabet karnesi

Kafa Kafaya

Tottenham HotspurÇizimNewcastle United
0
2
3
Premier Lig
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
MS
Premier Lig
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
2
MS
Lig Kupası
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
MS
Club Friendlies
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
MS
Premier Lig
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
MS
5Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5

Takım haberleri ve kadrolar

Tottenham Hotspur vs Newcastle United Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Diziliş
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
4-2-3-1
31A. Kinsky6J. van Hecke5M. Senesi23P. Porro3A. Robertson11M. Tel18M. Fernandes47M. Moore8C. Gallagher16S. Tonali9Richarlison21L. Hornicek12M. Thiaw3L. Hall4S. Botman37A. Dedic11H. Barnes67L. Miley41J. Ramsey19A. Elanga14S. Steur9Y. Wissa
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
4-2-3-1
Tottenham Hotspur

İlk 11

Newcastle United

Teknik direktör

  • R. De Zerbi
  • M. Jaissle

Puan durumu

#
PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
220062+46
K
K
2
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
K
3
ArsenalArsenalARS
110030+33
K
4
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
K
5
EvertonEvertonEVE
110020+23
K
6
Hull CityHull CityHUL
110020+23
K
7
ChelseaChelseaCHE
110032+13
K
8
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
K
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
K
10
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
21011103
K
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
B
12
LiverpoolLiverpoolLIV
201123-11
K
B
13
FulhamFulhamFUL
100123-10
K
14
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
K
15
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
K
16
M. UnitedM. UnitedMUN
100102-20
K
17
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
K
18
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
K
19
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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