Tottenham, geçen sezonki kümede kalma korkusunu geride bırakıp Roberto De Zerbi yönetiminde Premier League tablosunda yukarı tırmanmayı hedefliyor. İç sahadaki performansın iyileşmesi şart ve Tottenham, ligde Tottenham Hotspur Stadium'daki ilk maçına 29 Ağustos Cumartesi günü Newcastle United karşısında çıkacak.

İnanılması güç ama Tottenham, 2026 yılındaki ilk iç saha galibiyetini sezonun son maçına bırakmıştı ancak Everton karşısında alınan o 1-0'lık zafer kritik önem taşıdı. De Zerbi'nin ekibi sezona hızlı bir başlangıç yapar ve yüksek bedelle transfer edilen Sandro Tonali ile Mateus Fernandes etkili bir giriş yaparsa, Spurs taraftarları son iki sıkıntılı sezonu affedip unutacaktır.

Tottenham, Newcastle'a karşı 2023'ten bu yana ilk kez galibiyet alabilecek mi? Bunu yerinde öğrenmek için biletinizi bugün ayırtabilirsiniz. GOAL, Tottenham Hotspur ile Newcastle United arasındaki maç için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuğunu sizler için derledi.

Tottenham Hotspur - Newcastle United Premier League maçı ne zaman?

Tottenham Hotspur ile Newcastle United arasındaki maçın, 29 Ağustos Cumartesi günü Londra'daki Tottenham Hotspur Stadium'da BST ile 17.30'da başlaması planlanıyor.

Premier Lig - Hafta 2 29 Ağu 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur - Newcastle United Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsayı önleme mevzuatı ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Sezonluk kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçların biletlerini kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (oylama sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen online kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele oylama çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, oylamada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal değeriyle satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Tottenham Hotspur - Newcastle United Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin A, B veya C kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan karşılaşmalar A kategorisine girer ve en yüksek nominal bilet fiyatlarına sahip olur.

Koltuk konumu: Orta uzun tribün ve alt katman koltukları premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst katman koltukları daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekir: Nominal değerden iç saha bileti satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin oylama çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına girebilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını resmen 2026/27 sezonu sonuna kadar uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda satın alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik çekilişlerine çıkmaz.

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