Tottenham Hotspur, Manchester City’yi geride bırakmak istiyor ve 100 milyondan fazla bir teklif sunuyor

Tottenham Hotspur, Sandro Tonali için büyük bir hamle yapmaya hazır. İngiliz gazeteci Ben Jacobs’a göre, Londra kulübü Newcastle United’ın orta saha oyuncusu için yaklaşık 105 milyon euro ödemeye hazır; Newcastle United ise 115 milyon euro civarında bir rakam talep ediyor.

Her iki kulüp de olası bir transfer konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Tottenham, Newcastle ile 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan orta saha oyuncusu için uzun süredir piyasada. Transfermarkt, oyuncunun değerini şu anda 80 milyon euro olarak tahmin ediyor.

Tottenham, bu transfer için yeterli kaynağa sahip gibi görünüyor, ancak artık Manchester City ile rekabet halinde. Yeni teknik direktör Enzo Maresca, orta sahayı güçlendirmek istiyor ve vatandaşı Tonali'yi uygun bir aday olarak görüyor. Yakında bir ilk teklif gelip gelmeyeceği merak konusu.

26 yaşındaki Tonali, 2023 yılından beri Newcastle United'da forma giyiyor ve bu takımla 2025 yılında EFL Kupası'nı kazandı. Bu çok aranan oyun kurucu, daha önce İtalya'da Brescia ve AC Milan formalarını giymişti.

Tottenham, transfer piyasasında zaten oldukça aktif. Andy Robertson, Marcos Senesi ve Martin Dubravka bedelsiz olarak kadroya katılırken, Jan Paul van Hecke ise Brighton & Hove Albion'dan 60 milyon euroya transfer edildi.

Fabrizio Romano’nun haberine göre, teknik direktör Roberto De Zerbi’nin kulübü, Mateus Fernandes ile de kadrosunu güçlendirecek. Portekizli orta saha oyuncusu, West Ham United’dan sağlık kontrolünden geçmek için yeşil ışık aldı.

Kuzey Londra ekibi, Fernandes’i kadrosuna katmak için 85 milyon sterlinlik sabit bir transfer ücreti ödeyecek; bu tutar yaklaşık 99 milyon avroya denk geliyor. Böylece Fernandes, kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Şu anda rekor, 65 milyon avroya transfer edilen Xavi Simons’a ait.