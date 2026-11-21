Tottenham Hotspur, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Ipswich Town'ı 2-0 mağlup ederken disiplinli bir performans sergiledi. Luca Williams-Barnett ve Dominic Solanke'nin golleriyle üç puan Kuzey Londra'da kaldı.

Reklam

Tottenham Hotspur, taktik disiplinini sahaya yansıtarak Ipswich Town'ı 2-0 mağlup etti ve Premier League'deki yükselişini sürdürdü. Ev sahibi ekip topa %64 oranında sahip olurken 2,77'lik gol beklentisi (xG) üretti. Bu rakamlar, saha hâkimiyetini ve pozisyon üretimindeki üstünlüğünü ortaya koydu. Williams-Barnett 15. dakikada perdeyi açarak tribünleri rahatlattı ve konuk ekibi geride kurduğu savunma düzeninden çıkmak zorunda bıraktı.

Tottenham, ikinci yarıda da temposunu korudu. İyi hazırlanmış bir hücumun ardından 51. dakikada fileleri havalandıran Solanke farkı ikiye çıkardı. Roberto De Zerbi'nin takımı savunmada büyük ölçüde zorlanmadı ve Ipswich'in maç boyunca kaleyi bulan yalnızca üç şut çekmesine izin verdi. Konuk ekip oyuncu değişiklikleriyle karşılık vermeye çalışsa da Tottenham takım düzenini koruyarak son bölümü fazla zorlanmadan tamamladı ve gol yemedi.

Kaleci ve savunma

Antonin Kinsky - 7/10

Ipswich hücumcularının nadiren sınadığı genç kaleci için nispeten sakin bir öğleden sonraydı. Üç kurtarışla kalesini gole kapattı ve Tottenham'ın geriden oyun kurmasına yardımcı olan özgüvenli paslar verdi. Ipswich'in kullandığı altı kornerde ceza sahasına hâkimiyeti dikkat çekti.

Pedro Porro - 8/10

Kaptan, 15. dakikadaki açılış golünün asistini yaparak takımına öncülük etti. Sağ kanatta sürekli bir pas seçeneği sunan Porro, savunma görevleriyle üst düzey bindirmelerini dengeledi. Ortaları, Tottenham'ın en etkili taktik silahlarından biri olmaya devam ediyor.

Reklam Reklam

Jan Paul van Hecke - 7/10

Stoper, Ipswich forvetlerinin fiziksel tehdidiyle soğukkanlı biçimde baş ederek savunmaya sağlam bir temel sağladı. Takımının maç boyunca yaptığı toplam 25 uzaklaştırmaya katkıda bulundu ve konuk ekibin hücum geçişlerinde yüksek gol ihtimalli pozisyonlar bulamamasında önemli rol oynadı.

Related Topics

Destiny Udogie - 7/10

Udogie, sol tarafta her zamanki atletizmini ortaya koydu ve orta sahada sayısal üstünlük yaratmak için sık sık içeri kat etti. De Zerbi'nin son bölüm için kanatlara taze güç katmak istemesiyle 79. dakikada oyundan alınana kadar savunmada disiplinliydi.

Marcos Senesi - 7/10

Senesi, Ipswich'in uzun top girişimlerini önceden sezerek araya girdi ve Van Hecke'yle iyi bir uyum yakaladı. Topu kullanırken hata yapmadı. Konuk ekibi iki kez ofsayta düşüren önde kurulmuş savunma hattında da önemli rol oynadı.

Reklam

Orta saha

Mohammed Kudus - 7/10

Kudus yorulmak bilmeyen bir performans sergiledi ve Ipswich'in oyun kurma girişimlerini bozmak için gereken enerjiyi sağladı. Oyundan alınmadan kısa süre önce, 79. dakikada taktik faul nedeniyle sarı kart gördü. Orta sahadaki çalışma temposu takım için vazgeçilmezdi.

Conor Gallagher - 7/10

Gallagher, ikinci toplar için verilen mücadelelerde üstünlük kurarak Tottenham'ın saha hâkimiyetini sürdürmesini sağladı. Önde baskı yapıp hızla hücuma geçebilmesi, ilk bir saat boyunca hücum hattının rakip yarı sahada kalmasına olanak tanıdı.

Reklam

Mateus Fernandes - 6/10

Fernandes, orta sahadaki başlıca bağlantı oyuncusuydu. Kısa paslarında etkili olsa da Ipswich savunmasını açacak son pasları vermekte zaman zaman zorlandı. Gergin geçen maçın sonundaki uzatma dakikalarında sarı kart gördü.

James Maddison - 7/10

Maddison, sahada kaldığı 65 dakika boyunca takımın yaratıcı gücüydü. 41. dakikada sarı kart görmesine rağmen iki hat arasındaki alanlarda etkili olmayı sürdürdü. Topu alıp Ipswich savunmasının üzerine gitmek için sürekli boşluk buldu.

Reklam

Hücum

Luca Williams-Barnett - 9/10

Genç oyuncu, 15. dakikada açılış golünü atarak maçın öne çıkan ismi oldu. Solanke'nin 51. dakikadaki golünün asistini de yaparak sahadaki en üretken oyuncu hâline geldi. 52. dakikada sarı kart gördü ve galibiyeti getiren performansının ardından oyundan alındı.

Dominic Solanke - 8/10

Solanke, savunmacıları yerlerinden çıkarmak için sık sık geriye gelerek hücum hattına her zamanki oyun zekâsıyla liderlik etti. Israrının karşılığını 51. dakikada attığı iyi bir golle aldı ve 65. dakikada oyundan çıkmadan önce maçın sonucunu büyük ölçüde belirledi.

Reklam

Yedekler ve teknik direktör

Savio - 6/10

Kanada taze güç katmak için 65. dakikada oyuna girdi. Çalım becerisini zaman zaman gösterse de Tottenham galibiyeti korurken ağırlıklı olarak savunmaya yardıma odaklandı.

Lucas Bergvall - 6/10

65. dakikada Maddison'ın yerine oyuna girdi. Pas trafiğini sürdürdü ve Ipswich'in tempoyu artırmaya çalıştığı bölümde Tottenham'ın orta saha kontrolünü korumasına yardımcı oldu.

Reklam

Omar Marmoush - 6/10

Son 25 dakika için Solanke'nin yerine oyuna girdi. Kontrataklarda tehdit oluşturup Ipswich savunmasını geniş alana yaydı ancak net bir gol fırsatı bulamadı.

Andrew Robertson - 6/10

Son 11 dakika ve uzatma süresi için oyuna alındı. Sol tarafta savunma istikrarı sağladı ve son bölümde konsantrasyon kaybı yaşanmamasına yardımcı oldu.

Reklam

Archie Gray - Değerlendirilmedi

90. dakikada oyuna girdi. Maça kayda değer bir etki yapmak için yeterli zamanı olmadı.

Roberto De Zerbi - 8/10

Maç yönetiminde taktik açıdan kusursuz bir performans sergiledi. De Zerbi'nin Williams-Barnett'e güvenme kararı, genç oyuncunun golü ve asistiyle karşılığını buldu. Oyuncu değişikliklerini doğru zamanda yaparak ikinci golden sonra takımın temposunun düşmesini önledi.