Tottenham Hotspur - Hoffenheim hazırlık maçı ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Tottenham Hotspur - Hoffenheim: Maç detayları

Club Friendlies - Hafta 1 15 Ağu 2026 - 10:00

Tottenham Hotspur ile TSG 1899 Hoffenheim, 15 Ağustos 2026'da saat 14.00 GMT'de (10.00 EST / 15.00 BST) karşı karşıya gelecek.

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Maç önizlemesi & son karşılaşmalar

Tottenham Hotspur, yaklaşan Premier League sezonu öncesindeki bir başka hazırlık sınavında Alman Bundesliga ekibi TSG 1899 Hoffenheim'ı Tottenham Hotspur Stadyumu'nda ağırlıyor. İki takım, Ocak 2025'te UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları ve Spurs'ün Sinsheim'daki PreZero Arena'da 3-2 kazandığı heyecan verici karşılaşmanın ardından bu maça yakın dönemden unutulmaz bir geçmişle çıkıyor. Bu yazki yeniden buluşma, resmi rekabet yeniden başlamadan önce iki teknik direktöre de ideal bir üst düzey prova fırsatı sunuyor.

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Tottenham Hotspur'un sezon öncesi yolculuğu

Teknik direktör Roberto De Zerbi yönetimindeki Tottenham, yoğun ve yenilgisiz bir sezon öncesi takvimi geçirdi. Spurs, temmuz ayında yaz hazırlıklarına Milton Keynes Dons karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle başladı, ardından Auckland FC karşısında 2-0 kazandığı ve Sydney FC ile 1-1 berabere kaldıktan sonra penaltı atışlarıyla galip geldiği uluslararası maçlara çıktı. De Zerbi'nin ekibi, ağustos başında deplasmanda Chelsea'yi 2-1 yenerek ivmesini daha da artırdı, son maçını ise La Liga ekibi Getafe ile 1-1 berabere tamamladı.

TSG Hoffenheim'ın sezon öncesi yolculuğu

TSG Hoffenheim, teknik direktör Christian Ilzer yönetiminde Sinsheim ekibinin yeniden Avrupa bileti aldığı etkileyici 2025/26 Bundesliga sezonunun ardından turunun Tyneside'a giden bölümüne çıkıyor. Yaz programı boyunca Ilzer'in takımı, zorlu yerel ve uluslararası sınavlar serisiyle yüksek tempolu presini ve hızlı dikine geçişlerini keskinleştirmeye odaklandı. Londra'da bir Premier League rakibiyle karşılaşmak, Hoffenheim'a DFB-Pokal ve Bundesliga'da başlayacak resmi sezon öncesinde taktik disiplinini test etmek için ideal bir zemin sunuyor.

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Takım haberleri & kadrolar

Bu hazırlık maçı öncesinde iki taraftan da doğrulanmış bir takım haberi paylaşılmadı. Inter'in ilgilendiğine dair haberler eşliğinde geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden biri olan Djed Spence nedeniyle, bu yazki transfer hareketliliğinin hacmi göz önüne alındığında Tottenham'ın kadro derinliği ilgi çekiyor. Sakatlıklar, cezalar ve muhtemel ilk 11'lerle ilgili güncellemeler başlama saatine daha yakın eklenecek.

Form durumu

Tottenham bu maça, sezon öncesindeki son beş karşılaşmasının üçünü kazanıp birinden beraberlikle ayrılmış olarak çıkıyor. Son maçında Getafe ile 1-1 berabere kalırken, bu süreçteki en dikkat çekici sonucu pencerenin erken bölümünde Chelsea karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetti. Spurs, son beş maçında beş gol atıp üç gol yedi.

Hoffenheim sezon öncesi boyunca son derece etkileyici bir form yakaladı ve hazırlık maçlarının beşini de kazandı. Son maçında Karlsruher SC'yi 3-0 mağlup eden Alman ekibi, ondan önce de Greuther Fuerth'ü 4-1 yendi. Alman temsilcisi bu beş karşılaşmada toplam 27 gol attı, ancak amatör ekip Massenbachhausen karşısındaki 21-0'lık galibiyet bu toplamı önemli ölçüde şişiriyor.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya Çizim 1 0 0 Ligi Europa Hoffenheim TSG 2 Tottenham Hotspur TOT 3 MS 3 Attığı Gol 2 Maç 2.5 üstü golle bitti 1 / 1 Her iki takım da gol attı 1 / 1

Bu veri setinde Tottenham ile Hoffenheim arasında kayıtlı bir karşılaşma bulunuyor. Ocak 2025'te Avrupa Ligi'nde Spurs, Hoffenheim deplasmanında 3-2 kazandı. Elde bulunan tek ikili rekabet verisi bu olarak öne çıkıyor.