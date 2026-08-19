Gazeteci David Ornstein'in The Athletic'e çarşamba günü verdiği bilgiye göre Tottenham Hotspur, Savinho ve Omar Marmoush için ciddi şekilde devrede. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Londra ekibinin dilek listesinin başında Manchester City'nin bu iki oyuncusu yer alıyor.

Ornstein ayrıca Tottenham ile Manchester City arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğini aktardı. Ancak nihai anlaşma henüz sağlanmadı, yine de Kuzey Londra'da yakında imzaların atılacağına dair güçlü bir beklenti var.

Savinho, Manchester City'nin Arsenal ile oynadığı Community Shield maçının kadrosunda yer almadı (3-0 mağlubiyet). Marmoush ise teknik direktör Enzo Maresca tarafından devre arasında oyuna alındı. Her iki hücum oyuncusunun da bu yaz takımdan ayrılmasına izin verilecek gibi görünüyor.

Tottenham, geçen yıl Savinho'yu 50 milyon avro karşılığında kadrosuna katmaya çok yaklaşmıştı. Ancak transfer gerçekleşmedi ve Brezilyalı hücum oyuncusu bunun ardından Etihad Stadyumu'ndaki sözleşmesini 2031 ortasına kadar uzattı.

Tottenham, bu transfer döneminde yeni oyuncular için şimdiden 270 milyon avro harcadı. Sandro Tonali (108 milyon), Mateus Fernandes (100 milyon) ve Jan Paul van Hecke (60 milyon) için yüksek bonservis bedelleri ödendi.

Bunun yanı sıra Andy Robertson, Marcos Senesi ve Martin Dubravka ile tecrübe de kadroya katıldı. Üst üste iki kez sezonu on yedinci sırada tamamlayan Tottenham'ın yaz transfer döneminde işinin henüz bitmediği görülüyor.

Voetbal International geçen hafta Cody Gakpo'nun ana hatlarıyla Tottenham Hotspur ile anlaşmaya vardığını yazmıştı. Liverpool'un Kuzey Londra'dan aldığı ilk teklif 70 milyon avro düzeyinde. Bu arada Gakpo'ya olan ilginin Savinho'ya yönelik ilgiyle bağlantılı olmadığı belirtiliyor.