Premier Lig - Premier Lig Tottenham Hotspur Stadium

Voetbalzone, maçla ilgili bilmeniz gereken her şeyi içeren kapsamlı bir özet sunuyor; buna TV yayınları ve çevrimiçi yayınlarla ilgili tüm bilgiler de dahildir.

Tottenham Hotspur - Everton yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Tottenham Hotspur - Everton maçı Viaplay üzerinden canlı olarak izlenebilir. Canlı yayına doğrudan erişmek için aşağıya tıklayın.

NordVPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurt dışındaysanız, maçları her zamanki yayın hizmetiniz üzerinden izlemek için bir sanal özel ağ (VPN) kullanmanız gerekebilir. NordVPN gibi bir VPN ile yayın izlerken güvenli bir çevrimiçi bağlantı kurabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

Roberto De Zerbi, bu kritik maçta birçok oyuncusundan yoksun olacak. Xavi Simons, Ben Davies, Wilson Odobert, Dejan Kulusevski, Cristian Romero ve Mohammed Kudus, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Beklenen kadroda Antonin Kinsky kaleci olarak yer alırken, savunmada Micky van de Ven, Pedro Porro, Kevin Danso ve Destiny Udogie görev alacak. Orta sahada Joao Palhinha, Rodrigo Bentancur ve Conor Gallagher'ın yer alması beklenirken, forvette Mathys Tel, Pape Sarr ve Richarlison görev alacak.

Everton'da Jack Grealish ve Jarrad Branthwaite sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. David Moyes'un kalede Jordan Pickford'a güveneceği tahmin ediliyor; savunmada ise Jake O'Brien, Vitaliy Mykolenko, James Tarkowski ve Michael Keane yer alacak. Iliman Ndiaye, Tim Iroegbunam, James Garner ve Merlin Roehl orta sahayı oluştururken, Kiernan Dewsbury-Hall ve Beto hücum seçenekleri olarak yer alacak. Herhangi bir değişiklik olması durumunda, bu bilgiler en kısa sürede güncellenecektir.

Son dönemdeki form durumu

Tottenham, son beş Premier League maçında inişli çıkışlı bir performans sergiledi: iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet. En son maç, Chelsea'ye karşı 2-1'lik ev sahibi yenilgisi, kritik bir anda ağır bir darbe oldu. Bundan önce Spurs, Aston Villa (1-2) ve Wolverhampton (0-1) galibiyetleriyle iki deplasman maçından dört puan topladı. Toplamda Tottenham bu beş maçta yedi gol attı ve yedi gol yedi.

Everton son haftalarda zor günler geçirdi. Toffees, son beş Premier League maçının hiçbirini kazanamadı: bir beraberlik, iki beraberlik ve üç mağlubiyet. En son sonuç, Sunderland'a karşı 1-3'lük bir iç saha yenilgisiydi. Manchester City'ye karşı 3-3'lük beraberlik dikkat çekiciydi, ancak ardından Toffees, West Ham'a (2-1) ve Liverpool'a (1-2) yenildi. Everton, beş maçta dokuz gol attı ancak on bir gol yedi, bu da savunmadaki zayıflığını ortaya koyuyor.

Karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki en son karşılaşma Ekim 2025'te gerçekleşti ve Tottenham, Goodison Park'ta 0-3 galip geldi. Bu sonuç, belirsizlik döngüsünü kırdı: o yılın başlarında Everton, evinde Spurs'u 3-2 yenmiş, Ağustos 2024'te ise Tottenham kendi sahasında 4-0'lık bir galibiyet almıştı. Son beş karşılaşmada Tottenham üstünlük sağladı, ancak Spurs'un deplasman maçları tarihsel olarak daha az öngörülebilir olmuştur.

Puan Durumu

Premier League sıralamasında Tottenham on yedinci sırada yer alırken, Everton on ikinci sırada bulunuyor. Spurs için bu konum, sezonun son gününde küme düşme tehlikesinin gerçek bir tehlike olduğu anlamına geliyor.