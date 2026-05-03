Tottenham Hotspur etkileyici bir deplasman galibiyeti elde etti ve küme düşme bölgesinden çıktı

Tottenham Hotspur, Pazar akşamı küme düşme mücadelesinde hayati öneme sahip olabilecek bir galibiyet elde etti. Aston Villa deplasmanında Roberto De Zerbi'nin takımı mükemmel bir maç çıkardı ve maçı 1-2 kazandı. Bu sonuçla Tottenham yeniden 17. sıraya yükseldi ve West Ham United'ı geride bıraktı.

Birmingham'daki maçta üç Hollandalı oyuncu ilk 11'de yer aldı. Ev sahibi takımda Ian Maatsen ve Lamare Bogarde forma giyerken, Micky van de Ven Tottenham'da ilk 11'de sahaya çıktı. Xavi Simons, geçen hafta geçirdiği ağır diz sakatlığı nedeniyle doğal olarak kadroda yer almadı.

Konuk takım maça mükemmel başladı ve 12. dakikada cesurca öne geçti. Düşen topu Conor Gallagher aldı ve yaklaşık 25 metreden sert bir vuruşla Emiliano Martínez'i şaşırttı: 0-1. Bu gol, Londralılar arasında çılgın bir sevinç yarattı.

Tottenham bununla yetinmedi ve hemen atağa geçti. João Palhinha uzak mesafeden vurduğu şutla direği sıyırdı, Martínez Randal Kolo Muani'nin şutunu kurtardı, ancak ikinci yarının ortasında gol geldi. Richarlison, Mathys Tel'in ortasına kafayla dokundu ve skoru 0-2'ye getirdi.

Villa Park'ta büyük bir hayal kırıklığı vardı, çünkü taraftarlar böyle bir senaryoyu hiç hesaba katmamışlardı. Unai Emery'nin takımı kesinlikle şansı yoktu ve ilk yarıda hiçbir varlık gösteremedi. Dolayısıyla 0-2'lik devre arası skorundan şikayet etmemelilerdi.

Aston Villa'nın ilk şutunu atması 61. dakikayı buldu, ancak bu şut Tottenham'ı sarsmaya yetmedi. Hatta, takım aslında hiç zorlanmadı ve Djed Spence ile en büyük şansı bile yakaladı. Emiliano Buendia'nın 96. dakikadaki onur golü, Villa için sadece yarayı biraz hafifleten bir merhem oldu: 1-2.

Galibiyet ustaca elde edildi ve bu sayede Tottenham 37 puanla küme düşme hattından çıktı. Sezonun bitmesine üç maç kala, West Ham United'ın bir puan gerisinde olan Tottenham, kaderini yine kendi eline aldı. Sezonun geri kalanında Van de Ven ve arkadaşları, Leeds United (evinde), Chelsea (deplasmanda) ve Everton (evinde) ile karşılaşacak.