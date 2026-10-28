Tottenham - Crystal Palace Premier League maç önü değerlendirmesi
Tottenham, 31 Ekim Cumartesi günü Crystal Palace'ı Tottenham Hotspur Stadyumu'nda ağırlayacak. Maç, EST ile 13.30'da, GMT ile 17.30'da başlayacak.
Tottenham, Chelsea karşısındaki tarihi galibiyetin ardından moralli
Tottenham, Premier League'de üst üste iki maç kazanarak alışık olmadığı bir konumda bulunuyor. James Maddison'ın dönüşünde attığı muhteşem golün de katkısıyla Coventry'yi 3-1 yendikten sonra rakibi Chelsea'yi Stamford Bridge'de mağlup etti. Bu, Tottenham'ın oradaki 37 Premier League maçında aldığı yalnızca ikinci galibiyetti.
Crystal Palace hiç iyi durumda değil
Tottenham'ın Londralı rakibi Crystal Palace, yeni teknik direktörü Pierre Sage yönetiminde zorlanıyor. İlk sekiz maçında yalnızca yedi puan toplayan ekip, Premier League'de tehlikeli bölgedeki 17. sırada yer alıyor. Son iki maçını gol atamadan kaybetti ve bu karşılaşmalarda yedi gol yedi. Crystal Palace, Tottenham'ın sahasında oynadığı son iki Premier League maçını kazanmıştı. Bu kez de aynı performansı tekrarlamayı umacak.
Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri
- Crystal Palace, Tottenham ile oynadığı son beş maçın üçünü kazandı.
- İki takım arasındaki son 11 maçın hiçbiri berabere bitmedi.
- Crystal Palace, bu takvim yılında Premier League'de 50 gol yedi. Bu sayı, diğer tüm takımların yediğinden en az dört gol fazla.
Muhtemel ilk 11'ler
Tottenham (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van De Ven, Robertson; Fernandes, Tonali; Kudus, Maddison, Tel; Marmoush.
Crystal Palace (3421): Benitez; Richards, Disasi, Canvot; Khalaili, Wharton, Kamada, Mitchell; McNeil, Pino; Mateta.
Takım haberleri ve kadrolar
Tottenham Hotspur vs Crystal Palace Muhtemel kadrolar
Teknik direktör
- R. De Zerbi
Form durumu
İki takım arasındaki maçlar
Kafa Kafaya
Puan durumu
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