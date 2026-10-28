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Tottenham Hotspur - Crystal Palace Premier League maç önü: Bilmeniz gereken her şey

Tottenham Hotspur - Crystal Palace
Tottenham Hotspur
Crystal Palace
Premier Lig
R. De Zerbi

Premier League'de Tottenham ile Crystal Palace maçı öncesi kapsamlı değerlendirme. Tottenham, Chelsea galibiyetinin üzerine bir derbi galibiyeti daha ekleyebilecek mi?

Tottenham - Crystal Palace Premier League maç önü değerlendirmesi

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Premier Lig - Hafta 9
Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham, 31 Ekim Cumartesi günü Crystal Palace'ı Tottenham Hotspur Stadyumu'nda ağırlayacak. Maç, EST ile 13.30'da, GMT ile 17.30'da başlayacak.

Tottenham, Chelsea karşısındaki tarihi galibiyetin ardından moralli

Tottenham, Premier League'de üst üste iki maç kazanarak alışık olmadığı bir konumda bulunuyor. James Maddison'ın dönüşünde attığı muhteşem golün de katkısıyla Coventry'yi 3-1 yendikten sonra rakibi Chelsea'yi Stamford Bridge'de mağlup etti. Bu, Tottenham'ın oradaki 37 Premier League maçında aldığı yalnızca ikinci galibiyetti.

Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Crystal Palace hiç iyi durumda değil

Tottenham'ın Londralı rakibi Crystal Palace, yeni teknik direktörü Pierre Sage yönetiminde zorlanıyor. İlk sekiz maçında yalnızca yedi puan toplayan ekip, Premier League'de tehlikeli bölgedeki 17. sırada yer alıyor. Son iki maçını gol atamadan kaybetti ve bu karşılaşmalarda yedi gol yedi. Crystal Palace, Tottenham'ın sahasında oynadığı son iki Premier League maçını kazanmıştı. Bu kez de aynı performansı tekrarlamayı umacak.

Pierre SageGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

  • Crystal Palace, Tottenham ile oynadığı son beş maçın üçünü kazandı.
  • İki takım arasındaki son 11 maçın hiçbiri berabere bitmedi.
  • Crystal Palace, bu takvim yılında Premier League'de 50 gol yedi. Bu sayı, diğer tüm takımların yediğinden en az dört gol fazla.

Muhtemel ilk 11'ler

Tottenham (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van De Ven, Robertson; Fernandes, Tonali; Kudus, Maddison, Tel; Marmoush.

Crystal Palace (3421): Benitez; Richards, Disasi, Canvot; Khalaili, Wharton, Kamada, Mitchell; McNeil, Pino; Mateta.

Takım haberleri ve kadrolar

Tottenham Hotspur vs Crystal Palace Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • R. De Zerbi

Form durumu

TOT

TOT - Form

LIV
K3-1
AVL
K2-3
MUN
B1-1
COV
K3-1
CHE
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
CRY

CRY - Form

NFO
K3-1
OL
K3-2
BHA
K5-0
BJK
B2-2
NEW
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/13
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

İki takım arasındaki maçlar

Kafa Kafaya

Tottenham HotspurÇizimCrystal Palace
2
0
3
Premier Lig
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
MS
Premier Lig
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
MS
Premier Lig
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
MS
Premier Lig
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
MS
Premier Lig
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
MS
5Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
8701209+1121
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
8512237+1616
K
K
K
K
K
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
K
K
K
K
B
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
K
K
K
K
B
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
B
K
B
K
B
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
825196+311
B
B
K
B
K
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
K
K
K
K
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
K
K
B
K
K
10
Hull CityHull CityHUL
824298+110
B
K
B
K
B
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
K
K
B
K
B
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
83141216-410
B
K
K
K
K
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
82331213-19
K
K
K
K
B
14
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
8233810-29
K
K
B
K
B
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
K
K
K
B
B
16
M. UnitedM. UnitedMUN
81431013-37
K
B
B
B
K
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
K
K
K
B
K
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
B
K
K
K
K
19
Coventry CityCoventry CityCOV
8206615-96
K
K
K
K
K
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
B
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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