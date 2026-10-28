Tottenham - Crystal Palace Premier League maç önü değerlendirmesi

Premier Lig - Hafta 9 31 Eki 2026 - 13:30 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham, 31 Ekim Cumartesi günü Crystal Palace'ı Tottenham Hotspur Stadyumu'nda ağırlayacak. Maç, EST ile 13.30'da, GMT ile 17.30'da başlayacak.

Tottenham, Chelsea karşısındaki tarihi galibiyetin ardından moralli

Tottenham, Premier League'de üst üste iki maç kazanarak alışık olmadığı bir konumda bulunuyor. James Maddison'ın dönüşünde attığı muhteşem golün de katkısıyla Coventry'yi 3-1 yendikten sonra rakibi Chelsea'yi Stamford Bridge'de mağlup etti. Bu, Tottenham'ın oradaki 37 Premier League maçında aldığı yalnızca ikinci galibiyetti.

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Crystal Palace hiç iyi durumda değil

Tottenham'ın Londralı rakibi Crystal Palace, yeni teknik direktörü Pierre Sage yönetiminde zorlanıyor. İlk sekiz maçında yalnızca yedi puan toplayan ekip, Premier League'de tehlikeli bölgedeki 17. sırada yer alıyor. Son iki maçını gol atamadan kaybetti ve bu karşılaşmalarda yedi gol yedi. Crystal Palace, Tottenham'ın sahasında oynadığı son iki Premier League maçını kazanmıştı. Bu kez de aynı performansı tekrarlamayı umacak.

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Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Crystal Palace, Tottenham ile oynadığı son beş maçın üçünü kazandı.

İki takım arasındaki son 11 maçın hiçbiri berabere bitmedi.

Crystal Palace, bu takvim yılında Premier League'de 50 gol yedi. Bu sayı, diğer tüm takımların yediğinden en az dört gol fazla.

Muhtemel ilk 11'ler

Tottenham (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van De Ven, Robertson; Fernandes, Tonali; Kudus, Maddison, Tel; Marmoush.

Crystal Palace (3421): Benitez; Richards, Disasi, Canvot; Khalaili, Wharton, Kamada, Mitchell; McNeil, Pino; Mateta.

Takım haberleri ve kadrolar

Form durumu

İki takım arasındaki maçlar