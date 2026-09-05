Tottenham Hotspur bir kez daha hayal kırıklığı yarattı ve bu sezon Premier League’deki ilk golünü hâlâ bekliyor

Tottenham Hotspur, Premier League'de sezonun üçüncü maçını da kazanamadı. Brentford (3-0) ve Newcastle United (0-2) yenilgilerinin ardından Londra ekibi cumartesi günü Nottingham Forest deplasmanında 0-0'la yetindi. Forest, iki puanla Spurs'ten biraz daha iyi bir başlangıç yaptı.

Spurs maça oldukça iyi başladı ve Omar Marmoush'la erken bir üstünlük yakalayabilirdi. Ancak Mısırlı oyuncu, sol direğin yanından auta giden şutuyla hayal kırıklığı yarattı. Diğer tarafta Morgan Gibbs-White'ın denemesi ise üstten auta gitti.

Bunlar, beklentilerin altında kalan ilk yarıdaki nadir önemli anlardı. Devre arasının ardından Micky van de Ven kendini hemen gösterdi. Jan Paul van Hecke ile stoperde görev yapan Hollanda Milli Takımı oyuncusu, bir kornerde yaptığı kafa vuruşunda hedefi bulamadı.

Spurs teknik direktörü Roberto De Zerbi, diğerlerinin yanı sıra Mohammed Kudus'u da oyuna sürdü ve Ganalı oyuncu Londra ekibinin hücum oyununa hemen biraz hareket kattı.

Buna rağmen Forest, Van Hecke ile Sandro Tonali arasında yaşanan komik bir pozisyonun ardından Neco Williams'ın topu çizgi üzerinde ağlara göndermesiyle öne geçtiğini düşündü. Ancak VAR, Galli oyuncunun elle oynadığını tespit etti ve gol geçersiz sayıldı.

Hemen ardından Spurs'ün golü bulması gerekiyordu. Marmoush çok geniş bir alan yakaladı ve bomboş durumdaki Kudus'a pasını çıkarmalıydı. Forvet oyuncusu kendi şansını denedi, büyük bir başarısızlık yaşadı ve Kudus öfkesini gizleyemedi.

Maçın son bölümünde Kudus'un son derece isabetli ortasında bir diğer oyuna sonradan giren Dominic Solanke'nin kafa vuruşuyla Spurs adına işler yine de yoluna girebilirdi. Eski Vitesse forveti topu üzücü şekilde üstten auta gönderdi: 0-0.



