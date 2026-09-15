Premier Lig - Hafta 5 19 Eyl 2026 - 07:30 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham ile Aston Villa, 19 Eylül 2026'da TSİ 07.30 EST ve 11.30 GMT'de karşı karşıya gelecek.

Spurs ile Villa kötü başlangıçlarını tersine çevirmeye çalışıyor

Tottenham ve Aston Villa, 2026-27 sezonlarına son derece kötü başlangıçlar yaptı. Bunu söylemek için henüz erken olabilir, ancak başkentte cumartesi günü erken saatte oynanacak bu maçta kazanmaya cesaret eden takım için bir dönüm noktası işlevi görebilir.

Gol atamayan Spurs evinde zorlanmayı sürdürüyor

Yaz boyunca yaptığı büyük harcamalara rağmen Roberto De Zerbi'nin Tottenham'ı bu sezonki dört Premier League maçında henüz tek bir gol bile atamadı. İki golsüz beraberlik alan takım, bu sayede puan tablosunda Villa'nın bir puan üzerinde yer alıyor. Her iki takım da henüz galibiyet alamadı; bu da bu karşılaşmayı potansiyel olarak oldukça ilgi çekici, ancak her iki takımın taraftarları ve oyuncuları açısından da gergin bir mücadele hâline getiriyor. Spurs, geçen sezon ligdeki tüm takımlar arasında en kötü üçüncü iç saha performansına sahipti ve Tottenham Hotspur Stadyumu'nda yalnızca 15 puan topladı. Bu da 2025-26'daki toplam puanının sadece %36'sına denk geldi. Ligde üst üste iki sezonu 17. sırada tamamladıktan sonra, Spurs bu sezon kayda değer bir ilerleme göstermezse yönetim De Zerbi'ye o kadar da sabırlı davranmayabilir.

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Villa omurgasını kaybetti

Spurs pahalı transferlere büyük yatırım yaparken, Villans ise Youri Tielemans, Ezri Konsa ve Morgan Rogers gibi kilit oyuncularını Premier League'deki rakiplerine kaptırdı. Bu sezon Premier League'deki maçlarının yalnızca birinde gol bulabildiler, o da son olarak Nottingham Forest'a sahasında 2-1 kaybettikleri karşılaşmaydı. Unai Emery'nin ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Club Brugge karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle bir nebze teselli bulabilir ve bu sonuç, bu hafta sonu ligdeki kampanyalarını başlatabileceklerine dair onlara inanç verebilir.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

Spurs, tarihinde ilk kez bir sezonun ilk dört Premier League maçında gol atamadı.

Spurs'ün Premier League'de son golünden bu yana 407 dakika geçti ve ekip Eylül 2006'dan bu yana ilk kez üst üste dört Premier League maçında gol atamadı.

Dejan Kulusevski, Xavi Simons ve Mykhaylo Mudryk, Spurs'te uzun süreli eksikler arasında yer alıyor.

Bu, Villa'nın 1992-93, 1997-98 ve 2025-26'nın ardından ilk dört maçının hiçbirini kazanamadan başladığı dördüncü Premier League sezonu.

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Muhtemel ilk 11'ler

Spurs (4231): Kinsky; Gray, van Hecke, van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Savio, Fernandes, Marmoush; Solanke.

Villa (4231): Suzuki; Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres, Maatsen; Kamara, Barkley; McGinn, Buendía, Hemmings; Jackson.

Takım haberleri ve kadrolar

Roberto De Zerbi, Wilson Odobert, Xavi Simons ve Mykhaylo Mudryk'ten sakatlıkları nedeniyle yararlanamıyor. Pedro Porro ile Destiny Udogie de geçen hafta sonundaki Everton beraberliğinde forma giyemedi ve bu maç öncesinde durumları yakından takip edilecek. Muhtemel bir ilk 11 henüz doğrulanmadı ve daha fazla güncellemenin başlama saatine yakın yapılması bekleniyor.

Unai Emery de uzun bir eksik listesiyle karşı karşıya; Amadou Onana, Leon Goretzka, Brian Madjo ve Pau Torres'ın tamamı sakatlık nedeniyle kadro dışı. Şu anda iki takım için de kayıtlı bir ceza bulunmuyor. Villa'nın kadro derinliği sıkışık fikstürde test edilecek ve ek fitness sorunlarına ilişkin güncellemeler ortaya çıktıkça eklenecek.

Form durumu

Tottenham, tüm kulvarlardaki son beş maçının birini kazandı, ikisinde berabere kaldı ve ikisini kaybetti. Bu süreçteki tek galibiyeti, 26 Ağustos'ta Charlton Athletic karşısında Carabao Cup'ta aldığı 5-1'lik sonuç oldu. Premier League'de ise Spurs üç maçın tamamında gol atamadı; Nottingham Forest ve Everton ile 0-0 berabere kalırken Newcastle United'a 2-0 ve Brentford'a 3-0 mağlup oldu. Bu beş maçta toplam beş gol attı ve sekiz gol yedi.

Aston Villa da son beş maçının birini kazandı, birinde berabere kaldı ve üçünü kaybetti. Takımın en son sonucu, 12 Eylül'de Nottingham Forest'a karşı aldığı 2-1'lik yenilgi oldu. Villa bu süreçte bir galibiyet de elde etti; 8 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 yendi. Bu beş maçta altı gol atıp sekiz gol yedi ve Premier League'deki son üç maçını üst üste kaybetti.

İkili rekabet geçmişi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 3 Mayıs 2026'da Aston Villa'nın Premier League'de Villa Park'ta Tottenham'ı 2-1 mağlup ettiği maçtı. Tüm kulvarlarda oynanan son beş karşılaşmada Villa dört galibiyet alırken Spurs bir kez kazandı. Tottenham'ın tek galibiyeti, Ekim 2025'te Villa Park'ta Premier League'de aldığı 2-1'lik sonuçtu. Bu beş karşılaşmada Villa dokuz, Spurs ise altı gol attı.

Puan durumu

Güncel Premier League puan tablosunda Tottenham 17, Aston Villa ise 19. sırada yer alıyor.