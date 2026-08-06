Tottenham Hotspur 2026-27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları ve kombine bilet bilgileri

Tottenham, 2026/27 sezonuna Roberto De Zerbi yönetiminde giriyor. Kulüp, geçen sezon üç farklı teknik direktörün görev yaptığı dramatik sürecin ardından ligde kalmayı başardı. Bu sezon Avrupa kupaları olmadığı için odak tamamen Premier League'de. GOAL, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda bilet almanız için ihtiyacınız olan her şeyi derledi. GOAL, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda bilet almanız için ihtiyacınız olan her şeyi derledi.

Tottenham Hotspur'un 2026/27 Premier League fikstürünün tamamı

Tarih ve Saat Karşılaşma Stadyum Organizasyon Biletler 22 Ağustos 2026 Cmt, 17:30 Brentford - Tottenham Hotspur Gtech Community Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 29 Ağustos 2026 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Newcastle United Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 5 Eylül 2026 Cmt, 15:00 Nottingham Forest - Tottenham Hotspur The City Ground (Deplasman) Premier League Biletler 12 Eylül 2026 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Everton Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 19 Eylül 2026 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Aston Villa Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 10 Ekim 2026 Cmt, 15:00 Manchester United - Tottenham Hotspur Old Trafford (Deplasman) Premier League Biletler 17 Ekim 2026 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Coventry City Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 24 Ekim 2026 Cmt, 15:00 Chelsea - Tottenham Hotspur Stamford Bridge (Deplasman) Premier League Biletler 31 Ekim 2026 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 7 Kasım 2026 Cmt, 15:00 Leeds United - Tottenham Hotspur Elland Road (Deplasman) Premier League Biletler 21 Kasım 2026 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Ipswich Town Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 28 Kasım 2026 Cmt, 15:00 Sunderland - Tottenham Hotspur Stadium of Light (Deplasman) Premier League Biletler 2 Aralık 2026 Çar, 20:00 Tottenham Hotspur - Fulham Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 5 Aralık 2026 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Arsenal (Kuzey Londra derbisi) Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 12 Aralık 2026 Cmt, 15:00 Hull City - Tottenham Hotspur MKM Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 19 Aralık 2026 Cmt, 15:00 Liverpool - Tottenham Hotspur Anfield (Deplasman) Premier League Biletler 26 Aralık 2026 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Bournemouth Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 30 Aralık 2026 Çar, 20:00 Tottenham Hotspur - Brighton and Hove Albion Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 2 Ocak 2027 Cmt, 15:00 Manchester City - Tottenham Hotspur Etihad Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 6 Ocak 2027 Çar, 20:00 Fulham - Tottenham Hotspur Craven Cottage (Deplasman) Premier League Biletler 16 Ocak 2027 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Leeds United Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 23 Ocak 2027 Cmt, 15:00 Crystal Palace - Tottenham Hotspur Selhurst Park (Deplasman) Premier League Biletler 30 Ocak 2027 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Sunderland Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 6 Şubat 2027 Cmt, 15:00 Ipswich Town - Tottenham Hotspur Portman Road (Deplasman) Premier League Biletler 10 Şubat 2027 Çar, 20:00 Tottenham Hotspur - Manchester City Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 20 Şubat 2027 Cmt, 15:00 Brighton and Hove Albion - Tottenham Hotspur American Express Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 27 Şubat 2027 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Liverpool Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 3 Mart 2027 Çar, 20:00 Bournemouth - Tottenham Hotspur Vitality Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 13 Mart 2027 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Nottingham Forest Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 20 Mart 2027 Cmt, 15:00 Everton - Tottenham Hotspur Hill Dickinson Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 10 Nisan 2027 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Brentford Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 17 Nisan 2027 Cmt, 15:00 Newcastle United - Tottenham Hotspur St. James' Park (Deplasman) Premier League Biletler 24 Nisan 2027 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Hull City Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 1 Mayıs 2027 Cmt, 15:00 Arsenal - Tottenham Hotspur (Kuzey Londra derbisi) Emirates Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 8 Mayıs 2027 Cmt, 15:00 Tottenham Hotspur - Chelsea Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 15 Mayıs 2027 Cmt, 15:00 Coventry City - Tottenham Hotspur Coventry Building Society Arena (Deplasman) Premier League Biletler 23 Mayıs 2027 Paz, 15:00 Tottenham Hotspur - Manchester United Tottenham Hotspur Stadium (İç saha) Premier League Biletler 30 Mayıs 2027 Paz, 16:00 Aston Villa - Tottenham Hotspur Villa Park (Deplasman) Premier League Biletler

Yazının kaleme alındığı sırada yalnızca açılış maçının başlama saati kesinleşmiş durumda; diğer tüm maçlar TV seçimine bağlı olarak değişebilir. Tottenham ayrıca Carabao Cup'a ikinci turda, FA Cup'a ise üçüncü turda katılacak ve rakipleri her kura çekiminin ardından belli olacak.

Tottenham Hotspur bileti nasıl alınır?

Biletler üç aşamada satışa çıkar: önce kombine sahiplerine, ardından sadakat puanına göre kulüp üyelerine ve son olarak Genel Satış'ta herkese. One Hotspur üyeliği (£45), herkese açık giriş seviyesi pakettir; One Hotspur+ (£55) ise 24 saatlik öncelikli erişim ve kombine bekleme listesinde yer alma hakkı sağlar.

Resmi kanallarda biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlar maça gitmek için alternatif bir yol sunar.

Tottenham Hotspur biletleri ne kadar?

Kulüp üzerinden yetişkin bilet fiyatları genellikle £38 ile £109 arasında değişiyor ve üç kategoriye ayrılıyor:

Kategori A (£71-109): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Kategori B (£49-96): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Kategori C (£38-81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

İndirimli fiyatlar yaşlılar için (£19-54), 18-21 yaş arası genç yetişkinler için (£28.50-81.50) ve 18 yaş altı gençler için (£19-54) uygulanıyor. StubHub gibi ikincil platformlar da resmi biletlerin tükenmesinin ardından bir seçenek oluşturuyor.

Kombine fiyatları £856 ile £2,147 arasında değişiyor; 1882 Season Tickets ise £2,367. Gençler (%50), genç yetişkinler (%25) ve yaşlılar (%50) için indirim uygulanıyor. Yalnızca One Hotspur+ üyelerine açık olan bekleme listesinde yaklaşık 80.000 isim bulunuyor.

Tottenham Hotspur Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey

2019'dan bu yana kulübün evi olan Tottenham Hotspur Stadium, 62.850 kişilik kapasitesiyle Wembley ve Old Trafford'ın ardından İngiltere'nin en büyük üçüncü futbol stadyumu konumunda. Stadyumun öne çıkan özelliği, 34 derecelik eğime sahip ve Birleşik Krallık'ta yasal olarak izin verilen en dik tribün olan, 17.500 kapasiteli tek katlı South Stand. Bu yapı, ön sırayı kale çizgisine 4,9 metre mesafeye kadar yaklaştırıyor. Türünün ilk örneği olan stadyumun geri çekilebilir zemini, NFL London Games, konserler ve diğer etkinlikler için altındaki sentetik yüzeyi ortaya çıkarıyor.