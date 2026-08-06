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Tottenham Hotspur 2026-27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları ve kombine bilet bilgileri

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Tickets
Tottenham Hotspur
Premier Lig

Bu sezon Tottenham Hotspur'u canlı izleme fırsatını kaçırmayın

Tottenham, 2026/27 sezonuna Roberto De Zerbi yönetiminde giriyor. Kulüp, geçen sezon üç farklı teknik direktörün görev yaptığı dramatik sürecin ardından ligde kalmayı başardı. Bu sezon Avrupa kupaları olmadığı için odak tamamen Premier League'de. GOAL, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda bilet almanız için ihtiyacınız olan her şeyi derledi. GOAL, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda bilet almanız için ihtiyacınız olan her şeyi derledi.

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Tottenham Hotspur'un 2026/27 Premier League fikstürünün tamamı

Tarih ve SaatKarşılaşmaStadyumOrganizasyonBiletler
22 Ağustos 2026 Cmt, 17:30Brentford - Tottenham HotspurGtech Community Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
29 Ağustos 2026 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - Newcastle UnitedTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
5 Eylül 2026 Cmt, 15:00Nottingham Forest - Tottenham HotspurThe City Ground (Deplasman)Premier LeagueBiletler
12 Eylül 2026 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - EvertonTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
19 Eylül 2026 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - Aston VillaTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
10 Ekim 2026 Cmt, 15:00Manchester United - Tottenham HotspurOld Trafford (Deplasman)Premier LeagueBiletler
17 Ekim 2026 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - Coventry CityTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
24 Ekim 2026 Cmt, 15:00Chelsea - Tottenham HotspurStamford Bridge (Deplasman)Premier LeagueBiletler
31 Ekim 2026 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - Crystal PalaceTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
7 Kasım 2026 Cmt, 15:00Leeds United - Tottenham HotspurElland Road (Deplasman)Premier LeagueBiletler
21 Kasım 2026 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - Ipswich TownTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
28 Kasım 2026 Cmt, 15:00Sunderland - Tottenham HotspurStadium of Light (Deplasman)Premier LeagueBiletler
2 Aralık 2026 Çar, 20:00Tottenham Hotspur - FulhamTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
5 Aralık 2026 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - Arsenal (Kuzey Londra derbisi)Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
12 Aralık 2026 Cmt, 15:00Hull City - Tottenham HotspurMKM Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
19 Aralık 2026 Cmt, 15:00Liverpool - Tottenham HotspurAnfield (Deplasman)Premier LeagueBiletler
26 Aralık 2026 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - BournemouthTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
30 Aralık 2026 Çar, 20:00Tottenham Hotspur - Brighton and Hove AlbionTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
2 Ocak 2027 Cmt, 15:00Manchester City - Tottenham HotspurEtihad Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
6 Ocak 2027 Çar, 20:00Fulham - Tottenham HotspurCraven Cottage (Deplasman)Premier LeagueBiletler
16 Ocak 2027 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - Leeds UnitedTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
23 Ocak 2027 Cmt, 15:00Crystal Palace - Tottenham HotspurSelhurst Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
30 Ocak 2027 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - SunderlandTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
6 Şubat 2027 Cmt, 15:00Ipswich Town - Tottenham HotspurPortman Road (Deplasman)Premier LeagueBiletler
10 Şubat 2027 Çar, 20:00Tottenham Hotspur - Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
20 Şubat 2027 Cmt, 15:00Brighton and Hove Albion - Tottenham HotspurAmerican Express Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
27 Şubat 2027 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
3 Mart 2027 Çar, 20:00Bournemouth - Tottenham HotspurVitality Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
13 Mart 2027 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - Nottingham ForestTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
20 Mart 2027 Cmt, 15:00Everton - Tottenham HotspurHill Dickinson Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
10 Nisan 2027 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - BrentfordTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
17 Nisan 2027 Cmt, 15:00Newcastle United - Tottenham HotspurSt. James' Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
24 Nisan 2027 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - Hull CityTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
1 Mayıs 2027 Cmt, 15:00Arsenal - Tottenham Hotspur (Kuzey Londra derbisi)Emirates Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
8 Mayıs 2027 Cmt, 15:00Tottenham Hotspur - ChelseaTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
15 Mayıs 2027 Cmt, 15:00Coventry City - Tottenham HotspurCoventry Building Society Arena (Deplasman)Premier LeagueBiletler
23 Mayıs 2027 Paz, 15:00Tottenham Hotspur - Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (İç saha)Premier LeagueBiletler
30 Mayıs 2027 Paz, 16:00Aston Villa - Tottenham HotspurVilla Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler

Yazının kaleme alındığı sırada yalnızca açılış maçının başlama saati kesinleşmiş durumda; diğer tüm maçlar TV seçimine bağlı olarak değişebilir. Tottenham ayrıca Carabao Cup'a ikinci turda, FA Cup'a ise üçüncü turda katılacak ve rakipleri her kura çekiminin ardından belli olacak.

Tottenham Hotspur bileti nasıl alınır?

Biletler üç aşamada satışa çıkar: önce kombine sahiplerine, ardından sadakat puanına göre kulüp üyelerine ve son olarak Genel Satış'ta herkese. One Hotspur üyeliği (£45), herkese açık giriş seviyesi pakettir; One Hotspur+ (£55) ise 24 saatlik öncelikli erişim ve kombine bekleme listesinde yer alma hakkı sağlar.

Resmi kanallarda biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlar maça gitmek için alternatif bir yol sunar.

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Tottenham Hotspur biletleri ne kadar?

Kulüp üzerinden yetişkin bilet fiyatları genellikle £38 ile £109 arasında değişiyor ve üç kategoriye ayrılıyor:

Kategori A (£71-109): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Kategori B (£49-96): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Kategori C (£38-81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

İndirimli fiyatlar yaşlılar için (£19-54), 18-21 yaş arası genç yetişkinler için (£28.50-81.50) ve 18 yaş altı gençler için (£19-54) uygulanıyor. StubHub gibi ikincil platformlar da resmi biletlerin tükenmesinin ardından bir seçenek oluşturuyor.

Kombine fiyatları £856 ile £2,147 arasında değişiyor; 1882 Season Tickets ise £2,367. Gençler (%50), genç yetişkinler (%25) ve yaşlılar (%50) için indirim uygulanıyor. Yalnızca One Hotspur+ üyelerine açık olan bekleme listesinde yaklaşık 80.000 isim bulunuyor.

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Tottenham Hotspur Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey

2019'dan bu yana kulübün evi olan Tottenham Hotspur Stadium, 62.850 kişilik kapasitesiyle Wembley ve Old Trafford'ın ardından İngiltere'nin en büyük üçüncü futbol stadyumu konumunda. Stadyumun öne çıkan özelliği, 34 derecelik eğime sahip ve Birleşik Krallık'ta yasal olarak izin verilen en dik tribün olan, 17.500 kapasiteli tek katlı South Stand. Bu yapı, ön sırayı kale çizgisine 4,9 metre mesafeye kadar yaklaştırıyor. Türünün ilk örneği olan stadyumun geri çekilebilir zemini, NFL London Games, konserler ve diğer etkinlikler için altındaki sentetik yüzeyi ortaya çıkarıyor.

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