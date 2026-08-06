Tottenham Hotspur 2026-27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları ve kombine bilet bilgileri

Tottenham, 2026/27 sezonuna Roberto De Zerbi yönetiminde giriyor. Kulüp, geçen sezon üç farklı teknik direktörün görev yaptığı dramatik sürecin ardından ligde kalmayı başardı. Bu sezon Avrupa kupaları olmadığı için odak tamamen Premier League'de. GOAL, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda bilet almanız için ihtiyacınız olan her şeyi derledi. GOAL, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda bilet almanız için ihtiyacınız olan her şeyi derledi.
Tottenham Hotspur'un 2026/27 Premier League fikstürünün tamamı
|Tarih ve Saat
|Karşılaşma
|Stadyum
|Organizasyon
|Biletler
|22 Ağustos 2026 Cmt, 17:30
|Brentford - Tottenham Hotspur
|Gtech Community Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|29 Ağustos 2026 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Newcastle United
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|5 Eylül 2026 Cmt, 15:00
|Nottingham Forest - Tottenham Hotspur
|The City Ground (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|12 Eylül 2026 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Everton
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|19 Eylül 2026 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Aston Villa
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|10 Ekim 2026 Cmt, 15:00
|Manchester United - Tottenham Hotspur
|Old Trafford (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|17 Ekim 2026 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Coventry City
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|24 Ekim 2026 Cmt, 15:00
|Chelsea - Tottenham Hotspur
|Stamford Bridge (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|31 Ekim 2026 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Crystal Palace
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|7 Kasım 2026 Cmt, 15:00
|Leeds United - Tottenham Hotspur
|Elland Road (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|21 Kasım 2026 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Ipswich Town
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|28 Kasım 2026 Cmt, 15:00
|Sunderland - Tottenham Hotspur
|Stadium of Light (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|2 Aralık 2026 Çar, 20:00
|Tottenham Hotspur - Fulham
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|5 Aralık 2026 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Arsenal (Kuzey Londra derbisi)
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|12 Aralık 2026 Cmt, 15:00
|Hull City - Tottenham Hotspur
|MKM Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|19 Aralık 2026 Cmt, 15:00
|Liverpool - Tottenham Hotspur
|Anfield (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|26 Aralık 2026 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Bournemouth
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|30 Aralık 2026 Çar, 20:00
|Tottenham Hotspur - Brighton and Hove Albion
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|2 Ocak 2027 Cmt, 15:00
|Manchester City - Tottenham Hotspur
|Etihad Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|6 Ocak 2027 Çar, 20:00
|Fulham - Tottenham Hotspur
|Craven Cottage (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|16 Ocak 2027 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Leeds United
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|23 Ocak 2027 Cmt, 15:00
|Crystal Palace - Tottenham Hotspur
|Selhurst Park (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|30 Ocak 2027 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Sunderland
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|6 Şubat 2027 Cmt, 15:00
|Ipswich Town - Tottenham Hotspur
|Portman Road (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|10 Şubat 2027 Çar, 20:00
|Tottenham Hotspur - Manchester City
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|20 Şubat 2027 Cmt, 15:00
|Brighton and Hove Albion - Tottenham Hotspur
|American Express Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|27 Şubat 2027 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Liverpool
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|3 Mart 2027 Çar, 20:00
|Bournemouth - Tottenham Hotspur
|Vitality Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|13 Mart 2027 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Nottingham Forest
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|20 Mart 2027 Cmt, 15:00
|Everton - Tottenham Hotspur
|Hill Dickinson Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|10 Nisan 2027 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Brentford
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|17 Nisan 2027 Cmt, 15:00
|Newcastle United - Tottenham Hotspur
|St. James' Park (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|24 Nisan 2027 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Hull City
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|1 Mayıs 2027 Cmt, 15:00
|Arsenal - Tottenham Hotspur (Kuzey Londra derbisi)
|Emirates Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|8 Mayıs 2027 Cmt, 15:00
|Tottenham Hotspur - Chelsea
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|15 Mayıs 2027 Cmt, 15:00
|Coventry City - Tottenham Hotspur
|Coventry Building Society Arena (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|23 Mayıs 2027 Paz, 15:00
|Tottenham Hotspur - Manchester United
|Tottenham Hotspur Stadium (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|30 Mayıs 2027 Paz, 16:00
|Aston Villa - Tottenham Hotspur
|Villa Park (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
Yazının kaleme alındığı sırada yalnızca açılış maçının başlama saati kesinleşmiş durumda; diğer tüm maçlar TV seçimine bağlı olarak değişebilir. Tottenham ayrıca Carabao Cup'a ikinci turda, FA Cup'a ise üçüncü turda katılacak ve rakipleri her kura çekiminin ardından belli olacak.
Tottenham Hotspur bileti nasıl alınır?
Biletler üç aşamada satışa çıkar: önce kombine sahiplerine, ardından sadakat puanına göre kulüp üyelerine ve son olarak Genel Satış'ta herkese. One Hotspur üyeliği (£45), herkese açık giriş seviyesi pakettir; One Hotspur+ (£55) ise 24 saatlik öncelikli erişim ve kombine bekleme listesinde yer alma hakkı sağlar.
Resmi kanallarda biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlar maça gitmek için alternatif bir yol sunar.
Tottenham Hotspur biletleri ne kadar?
Kulüp üzerinden yetişkin bilet fiyatları genellikle £38 ile £109 arasında değişiyor ve üç kategoriye ayrılıyor:
Kategori A (£71-109): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Kategori B (£49-96): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Kategori C (£38-81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland
İndirimli fiyatlar yaşlılar için (£19-54), 18-21 yaş arası genç yetişkinler için (£28.50-81.50) ve 18 yaş altı gençler için (£19-54) uygulanıyor. StubHub gibi ikincil platformlar da resmi biletlerin tükenmesinin ardından bir seçenek oluşturuyor.
Kombine fiyatları £856 ile £2,147 arasında değişiyor; 1882 Season Tickets ise £2,367. Gençler (%50), genç yetişkinler (%25) ve yaşlılar (%50) için indirim uygulanıyor. Yalnızca One Hotspur+ üyelerine açık olan bekleme listesinde yaklaşık 80.000 isim bulunuyor.
Tottenham Hotspur Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey
2019'dan bu yana kulübün evi olan Tottenham Hotspur Stadium, 62.850 kişilik kapasitesiyle Wembley ve Old Trafford'ın ardından İngiltere'nin en büyük üçüncü futbol stadyumu konumunda. Stadyumun öne çıkan özelliği, 34 derecelik eğime sahip ve Birleşik Krallık'ta yasal olarak izin verilen en dik tribün olan, 17.500 kapasiteli tek katlı South Stand. Bu yapı, ön sırayı kale çizgisine 4,9 metre mesafeye kadar yaklaştırıyor. Türünün ilk örneği olan stadyumun geri çekilebilir zemini, NFL London Games, konserler ve diğer etkinlikler için altındaki sentetik yüzeyi ortaya çıkarıyor.