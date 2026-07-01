Tottenham Hotspur, 115 milyonluk transfer anlaşmasıyla transfer rekorunu alt üst etti

The Athletic’ten David Ornstein’ın da aktardığı üzere, Tottenham Hotspur, Sandro Tonali’nin transferi konusunda Newcastle United ile anlaşmaya vardı. Bonuslar da dahil olmak üzere transfer bedeli, 115 milyon euroya denk geliyor. Tonali, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Kuzey Londra’da birkaç yıllık bir sözleşme imzalayacak.

Her iki kulüp de bir süredir transfer konusunda görüşüyordu. Tottenham, Newcastle ile 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan orta saha oyuncusunu uzun süredir takip ediyordu. Transfermarkt, oyuncunun piyasa değerini şu anda 80 milyon euro olarak tahmin ediyor.

Tottenham’ın Manchester City ile rekabeti varken, Arsenal’in de adı geçmişti. Ancak teknik direktör Roberto De Zerbi, Tonali’yi kadrosuna katma yarışından galip çıktı.

26 yaşındaki Tonali, 2023 yılından beri Newcastle United'da forma giyiyor ve bu takımla 2025 yılında EFL Kupası'nı kazandı. Bu çok aranan oyun kurucu, daha önce ülkesinde Brescia ve AC Milan takımlarında forma giymişti.

Tottenham, transfer piyasasında zaten oldukça aktif. Andy Robertson, Marcos Senesi ve Martin Dubravka bedelsiz olarak kadroya katılırken, Jan Paul van Hecke ise Brighton & Hove Albion'dan 60 milyon avroya transfer edildi.

Fabrizio Romano’nun haberine göre, De Zerbi’nin takımı Mateus Fernandes ile de kadrosunu güçlendirecek. Portekizli orta saha oyuncusu, West Ham United’dan sağlık kontrolünden geçmek için yeşil ışık aldı.

Kuzey Londralılar, Fernandes’i kadrolarına katmak için 85 milyon sterlinlik sabit bir transfer ücreti ödeyecek; bu tutar yaklaşık 99 milyon avroya denk geliyor. Böylece Fernandes, kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Şu anda rekor, 65 milyon avroya transfer edilen Xavi Simons’a ait.