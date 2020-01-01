Tottenham, Harry Kane için servet istiyor

Tottenham Başkanı Daniel Levy, son günlerde takımdan ayrılabileceği konuşulan Harry Kane'in bonservis bedelini belirledi.

Premier Lig ekibi , takımdan ayrılabileceği konuşulan yıldız golcüsü Harry Kane'i ucuza kaptırmak istemiyor.

İngiliz basınından Daily Mail'da yer alan habere göre Kuzey Londra ekibi, stat inşasının ardından devam eden ekonomik zorluklar sebebiyle bonservis rekoru kırmadan Harry Kane'i takımdan göndermek istemiyor.



Haberde Başkan Daniel Levy'nin yıldız golcüsü için 200 milyon pound civarında bir bonservis bedeli beklediği ifade edilirken Tottenham'ın daha düşük bir bedeli kabul etmemekte ısrarcı olduğu belirtildi.

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Geçtiğimiz haftalarda eski futbolcu Jamie Redknapp'ın Instagram'dan yaptığı canlı yayına konuk olan Kane, "Şimdilik ne ayrılacağımı söyleyebilirim ne de kalacağımı. Takımın doğru yolda olduğunu hissetmezsem, kalacağımı düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Daha fazla takım

Sakatlığı sebebiyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki yıldız golcü, bu sezon takımıyla birlikte çıktığı 25 maçta 17 gol attı.