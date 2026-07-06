Tottenham felaketten kurtuldu ve 250 milyon avroluk transfer hamlesiyle transfer piyasasını kızıştırdı

Sadece birkaç hafta önce, Tottenham Hotspur, sezonun son haftasına kadar Premier Lig’de kalma mücadelesi vermek zorunda kalarak, yakın tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyordu. Oysa bugün, Londra kulübü yaz transfer piyasasının en göze çarpan kahramanı haline geldi; kulüp, kasasını sonuna kadar açarak teknik direktör Roberto De Zerbi yönetiminde rekabet edebilecek yeni bir takım kurmak amacıyla 250 milyon avrodan fazla para harcadı.

İngiltere Premier Ligi’nin finansal balonunun transfer piyasası üzerindeki hakimiyeti devam ederken, bu kez paranın İngiltere’nin kendi sınırları içinde dolaştığı görülüyor. Tottenham, bir aydan biraz fazla bir sürede altı transfer gerçekleştirerek, transfer döneminin ilk haftalarında en çok harcama yapan kulüpler arasında başı çekiyor.

En dikkat çeken transfer, Newcastle United'dan yaklaşık 100 milyon sterlin karşılığında İtalyan Sandro Tonali'nin kadroya katılmasıydı; bu transferle birlikte kulübün bu yazki yatırımlarının toplam değeri 250 milyon avronun üzerine çıktı. Bu hamle, James Maddison, Cristian Romero ve Dejan Koloshevski gibi takımın önde gelen yıldızlarının sık sık sakatlık yaşaması ve sonuçların önemli ölçüde gerilemesi nedeniyle yaşanan felaket sezonun etkilerini aşma çabası kapsamında gerçekleştirildi.

İspanyol “Marca” gazetesinin haberine göre, Tottenham, son haftada Everton’ı 1-0 yenerek zorlu bir galibiyet elde ettikten sonra ancak küme düşmekten kurtuldu ve hemen ardından yeniden yapılanma projesini hayata geçirmeye başladı.

Tonali... Projeyi yönlendiren transfer

Sandro Tonali ile sözleşme imzalayarak Tottenham, Premier Lig’in en öne çıkan orta saha oyuncularından birini kadrosuna katmayı başardı.

İtalyan milli oyuncu, 2023 yılında dev bir transferle Newcastle'a geçmişti, ancak daha sonra spor bahisleriyle ilgili bir olay nedeniyle on ay süreyle cezalandırılmıştı.

Ancak geri döner dönmez, Eddie Howe'un kadrosundaki yerini hızla geri kazandı ve vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi; Brezilyalı Bruno Guimarães ile birlikte orta sahada olağanüstü bir ikili oluşturdu.

İngiliz basında yer alan haberlere göre, Newcastle’ın son sezonlarda hem finansal hem de sportif açıdan ulaştığı konuma rağmen, Roberto De Zerbi’nin gelmesi, Tonali’yi Tottenham’da yeni bir deneyime atılmaya ikna eden belirleyici faktör oldu.

Matheus Fernandes… Çok pahalıya mal olan bir yetenek

Tottenham, Portekizli orta saha oyuncusu Matheus Fernandes ile sözleşme imzalayarak bir başka sürpriz daha yarattı.

Teknik açıdan bakıldığında, özellikle Pape Matar Sarr, Rodrigo Bentancur ve Conor Gallagher gibi isimlerin de kadroda yer aldığı göz önüne alındığında, takımın orta sahasının daha fazla yaratıcılığa ihtiyaç duyması nedeniyle bu transfer mantıklı görünüyor.

Ancak tartışma, transfer bedeli nedeniyle çıktı; kulüp, bu sezon Birinci Lig’e düşen West Ham’da forma giyen oyuncuyu kadrosuna katmak için yaklaşık 99 milyon euro ödedi ve bu rakam, birçok kişi tarafından oyuncunun piyasa değerinin üzerinde görüldü.

Fernandes, Southampton’da geçirdiği sezon boyunca dikkatleri üzerine çekmiş, ardından West Ham’da gelişimine devam etmişti. Burada savunma yetenekleri açıkça öne çıkmış ve maç başına ortalama 3,1 müdahale yapmıştı.

Van Heek... Savunmada yeni Romero mu?

Tonalı transferi kadar medyada yankı uyandırmasa da, Brighton'dan 60 milyon avroya transfer edilen Hollandalı savunma oyuncusu Jan-Paul van Heekey, savunma hattı için önemli bir takviye niteliğinde.

Bu transfer, Micky van de Ven ve Christian "Kuti" Romero'nun geleceğine dair belirsizliklerin ortasında gerçekleşiyor ve De Zerbi'ye sahada liderlik vasıflarına ve güçlü bir karaktere sahip bir stoper kazandırıyor.

Van Heekey, İngiltere Premier Ligi’nde dikkat çekici bir sezon geçirdi; 47 top kesmeyle bu kategoride 10. sırada, 28 kurtarışla da kurtarış sayısında 9. sırada yer aldı.

Ayrıca Jan-Paul van Heekey, hava topu mücadelelerinde en iyi savunmacılar arasında yer aldı; bu rakamlar, Romero’ya benzer teknik özelliklere sahip olmasının yanı sıra, savunmadaki etkisini de yansıtıyor.

Büyük deneyime sahip bedelsiz takviye

Büyük harcamalara rağmen Tottenham, serbest transfer piyasasından yararlanmayı da ihmal etmedi.Kulüp, Bournemouth ile sözleşmesi sona eren Arjantinli savunma oyuncusu Marcos Senesi ile anlaşma sağladı. Senesi, Andoni Iraola yönetiminde takımın temel direklerinden biri ve kaptanıydı; ayrıca Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin milli takımında da forma giymişti.

Tottenham ayrıca, Liverpool'daki kariyerinin sona ermesinin ardından Andy Robertson'ı bedelsiz transfer ederek sol kanadını güçlendirdi, ayrıca, Burnley ile olan sözleşmesi sona eren Slovak kaleci Martin Dubravka’yı bedelsiz olarak kadrosuna kattı; bu hamle, Guillermo Vicario’nun ayrılmasıyla Antonin Kinski’ye birinci kaleci rolünü vermek amacıyla yapıldı.

Jan-Paul van Hekke transferi kulübe yaklaşık 60 milyon avroya mal olsa da, Tottenham bu harcamaların büyük bir kısmını Hırvat savunma oyuncusu Luka Vusković’i Brighton’a neredeyse aynı bedel karşılığında satarak telafi etti.

Tottenham, geçen yaz Vusković’i sadece 11 milyon avroya transfer etmişti; oyuncu daha sonra Hamburg’da kiralık olarak forma giymiş, ancak A takımda hiçbir maça çıkamamıştı.

Sadece bir yıl içinde piyasa değeri muazzam bir artış gösterdi ve kulüp, Premier Lig’in finansal fair play kurallarına uymasına yardımcı olacak devasa bir kâr elde etti.

Tottenham, rolü büyük ölçüde azalan savunma oyuncusu Radu Dragusin’i satarak takımın mali yükünü azaltmaya devam ediyor; Dragusin, 20 milyon avrodan biraz fazla bir bedel karşılığında Fiorentina’ya transfer olmak üzere.

Tarihi bir felaketle sonuçlanmak üzere olan bir sezonun ardından, Tottenham tamamen farklı bir şekilde tepki vermeye karar vermiş görünüyor. Sadece küme düşmekten kurtulmakla yetinmek yerine, kulüp Roberto De Zerbi'nin liderliğinde, takımın çehresini yeniden şekillendirebilecek ve onu önümüzdeki yıllarda İngiltere'nin en önde gelen rakiplerinden biri haline getirebilecek devasa yatırımlarla desteklenen iddialı bir proje başlattı.