Premier Lig - Hafta 4 12 Eyl 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur ile Everton, 12 Eylül 2026'da EST 12.30 ve GMT 17.30'da karşı karşıya gelecek.

Spurs, 270 dakikanın ardından hâlâ gol atamadı

Tottenham'ın transfer piyasasındaki büyük harcamasına rağmen, takım bu sezon Premier League'deki ilk üç maçında da henüz gol sevinci yaşayamadı. Brentford ve Newcastle yenilgilerinin ardından son olarak Nottingham Forest ile golsüz ve kısır bir 0-0 beraberlik yaşandı. Roberto De Zerbi'nin ekibi, Forest karşısında isabetli tek bir şut bile çekemedi ve Neco Williams'ın uzatma dakikalarındaki golü elle oynama nedeniyle iptal edildiği için VAR müdahalesine minnettar kaldı. Yeni transferler Savio (ilk 11), Omar Marmoush (ilk 11) ve Mykhailo Mudryk (oyuna sonradan girdi) süre aldı.

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Maitland-Niles'ın müthiş golü Everton'ın yenilgisiz başlangıcını korudu

Everton, Manchester United karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen Manchester United ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçına çıkan Ainsley Maitland-Niles, 96. dakikada harika bir gole imza attı; bu sonuçla Everton, şu ana kadarki üç maçında beş puan topladı ve yenilgisizliğini sürdürdü.

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Öne çıkan istatistikler

Spurs, 1975'ten bu yana ilk kez bir sezonun ilk üç lig maçında gol atamadı.

Everton'ın Premier League'de Spurs deplasmanındaki son galibiyeti Eylül 2020'de geldi.

Spurs, geçen sezon ligde Everton'a karşı iki maçı da kazandı ve Premier League'de Toffees'e karşı sahasındaki son beş maçını kazandı.

Muhtemel 11'ler

Spurs (4-2-3-1): Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Udogie; Tonali, Bentancur; Savio, Gallagher, Mudryk; Marmoush.

Everton (4-2-3-1): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.

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