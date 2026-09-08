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Yardımcı olanlar:

Tottenham - Everton Premier League ön izlemesi: Spurs, 270 dakikanın ardından hâlâ gol atamadı

Premier Lig
Tottenham Hotspur
Everton
A. Maitland-Niles
R. De Zerbi

Premier League'de Tottenham ile Everton maçının kapsamlı ön izlemesi. Taktikler, takım haberleri, transferler ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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Premier Lig - Hafta 4
Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur ile Everton, 12 Eylül 2026'da EST 12.30 ve GMT 17.30'da karşı karşıya gelecek.

Spurs, 270 dakikanın ardından hâlâ gol atamadı

Tottenham'ın transfer piyasasındaki büyük harcamasına rağmen, takım bu sezon Premier League'deki ilk üç maçında da henüz gol sevinci yaşayamadı. Brentford ve Newcastle yenilgilerinin ardından son olarak Nottingham Forest ile golsüz ve kısır bir 0-0 beraberlik yaşandı. Roberto De Zerbi'nin ekibi, Forest karşısında isabetli tek bir şut bile çekemedi ve Neco Williams'ın uzatma dakikalarındaki golü elle oynama nedeniyle iptal edildiği için VAR müdahalesine minnettar kaldı. Yeni transferler Savio (ilk 11), Omar Marmoush (ilk 11) ve Mykhailo Mudryk (oyuna sonradan girdi) süre aldı.

Nottingham Forest FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Maitland-Niles'ın müthiş golü Everton'ın yenilgisiz başlangıcını korudu

Everton, Manchester United karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen Manchester United ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçına çıkan Ainsley Maitland-Niles, 96. dakikada harika bir gole imza attı; bu sonuçla Everton, şu ana kadarki üç maçında beş puan topladı ve yenilgisizliğini sürdürdü.

Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Öne çıkan istatistikler

  • Spurs, 1975'ten bu yana ilk kez bir sezonun ilk üç lig maçında gol atamadı.
  • Everton'ın Premier League'de Spurs deplasmanındaki son galibiyeti Eylül 2020'de geldi.
  • Spurs, geçen sezon ligde Everton'a karşı iki maçı da kazandı ve Premier League'de Toffees'e karşı sahasındaki son beş maçını kazandı.

Muhtemel 11'ler

Spurs (4-2-3-1): Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Udogie; Tonali, Bentancur; Savio, Gallagher, Mudryk; Marmoush.

Everton (4-2-3-1): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.

Takım haberleri ve kadrolar

Tottenham Hotspur vs Everton Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • R. De Zerbi

Form durumu

TOT

TOT - Form

TSG
B2-2
BRE
K3-0
CHA
K5-1
NEW
K0-2
NFO
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
EVE

EVE - Form

LIL
B1-1
CRY
K2-0
PNE
K0-4
BOU
B1-1
MUN
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Tottenham HotspurÇizimEverton
3
1
1
Premier Lig
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Everton badge
Everton
EVE
0
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
0
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
3
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
3
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
2
MS
Premier Lig
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
4
Everton badge
Everton
EVE
0
MS
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
2
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
2
MS
12Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı2/5

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
330072+59
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
K
K
K
3
Hull CityHull CityHUL
321030+37
B
K
K
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
K
K
K
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
K
B
B
7
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
312064+25
B
K
B
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
B
B
K
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
312032+15
B
B
K
10
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
311185+34
B
K
K
11
M. UnitedM. UnitedMUN
311176+14
B
K
K
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
B
K
K
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
K
K
K
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
310248-43
K
K
K
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
302145-12
B
B
K
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
B
B
K
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
B
K
K
18
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
301205-51
B
K
K
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
K
K
K
20
Coventry CityCoventry CityCOV
300305-50
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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