Tottenham, Everton'ın golcüsü Richarlison'u 60 milyon euro'ya transfer etmek üzere

Kuzey Londra ekibi Brezilyalı forveti ezeli rakibi Arsenal'ın elinden kapmayı başardı.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Tottenham'ın transferi için tüm şartlarda anlaştığı Richarlison kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçecek.

25 yaşındaki oyuncunun Arsenal'a transfer olması da gündemdeydi, fakat Topçular rotayı diğer Brezilyalı yıldızlar Gabriel Jesus ve Raphinha'ya çevirdi.

Everton ile el sıkışan Tottenham, Fraser Forster ve Yves Bissouma'nın ardından yaz döneminin üçüncü transferini yapmış oldu.

Tottenham, Richarlison için ne kadar bonservis ödeyecek?

Londra ekibi Brezilyalı golcü için ilk etapta 60 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyecek.

İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre bonuslarla birlikte bu miktar 70 milyon euro'ya kadar çıkabilecek.

Richarlison'un sözleşmesi kaç yıllık?

Güney Amerika futbolunun yükselen yıldızları arasında yer alan oyuncu Tottenham ile 2027 yılında sona erecek beş yıllık bir kontrat imzalayacak.

Everton'ın ardından Richarlison'la da el sıkışan Tottenham transferi resmiyete dökmek için evrakların tamamlanmasını bekliyor.

Tottenham neden Richarlison'u transfer etti?

Spurs, İngiltere milli takımı kaptanı Harry Kane'in başını çektiği önemli bir hücum gücüne sahip.

Geçen sezon Premier Lig'de Altın Ayakkabı ödülünü Mohamed Salah'la paylaşan Güney Koreli Heung Min Son da Tottenham kadrosunda yer alıyor.

Ocak ayında Juventus'tan kiralanan ve performansıyla sınıfı geçen Dejan Kulusevski'nin takımda kalıcı olması bekleniyor. Öte yandan Antonio Conte'nin Lucas Moura ve Steven Bergwijn'i kadroda tutup tutmayacağı soru işareti.

Şampiyonlar Ligi için geniş bir rotasyon oluşturmayı hedefleyen Conte bu nedenle Richarlison'a yöneldi.

Ada futboluna 2017'de Watford formasıyla adım atan Richarlison son dört sezonda da çift haneli gol sayılarına ulaşmayı başardı.

Everton'da 152 maçta 53 gol atan Richarlison hem merkezde, hem kanatlarda görev yapabilmesinin yanı sıra hava toplarındaki becerisiyle de dikkat çekiyor.