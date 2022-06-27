Londra ekibi yaz başından bu yana radarında olan Brezilyalıyı takım arkadaşıyla birlikte kadroya katmak istiyor.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Tottenham, Richarlison ve Anthony Gordon için Everton'a dev bir teklif götürmeye hazırlanıyor.

Yeni sezon öncesinde hücum hattına takviye yapmayı planlayan Antonio Conte, Everton'ın iki ismine birden göz dikti.

Ancak Tottenham, Richarlison transferinde Chelsea ile rekabet halinde. Everton altyapısından yetişen genç yetenek Gordon'ı takımdan koparmak için ise cazip bir teklif gerekecek.

Tottenham, Richarlison transferinde hangi aşamada?

Richarlison, Conte'nin transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oymamak isteyen Brezilyalı oyuncu bu nedenle Goodison Park'tan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Geçen sezon Premier Lig'de 11 gol atarak takımın küme düşmekten son anda kurtulmasına kartkıda bulunan Richarlison için belirlenen bonservis bedeli 70 milyon euro.

Önümüzdeki günlerde Richarlison'un menajeriyle görüşecek olan Tottenham'ın sonrasında Everton'a resmi teklif götürmesi bekleniyor.

Chelsea de uzun süredir Richarlison ile ilgilenen kulüplerden biri. Ancak Maviler'in son dönemde yönetim kademesindeki üç önemli isim Bruce Buck, Marina Granovskaia ve Petr Cech'le yolları ayırmasının transfer politikasını nasıl etkileyeceği bilinmiyor.

Tottenhan, Anthony Gordon'ı neden istiyor?

Geçen sezon çıkış yapan 21 yaşındaki oyuncu Everton formasıyla 40 maçta dört gol kaydetmişti.

Everton akademisinin bir ürünü olan Gordon takımda kalmak istiyor. Everton yönetimi de altyapıdan yetişen genç ve potansiyelli bir oyuncuyu Premier Lig'deki rakiplerinden birine satmanın tepki çekmesinden endişe ediyor.

Hem teknik direktör Frank Lampard, hem de futbol direktörü Kevin Thelwell, Gordon'a büyük değer veriyor. Fakat Everton'ın yeni transferlere kaynak yaratmak için oyuncu satması gerekiyor ve Gordon'a gelecek 30 milyon euro'luk teklif kulübü satışa yöneltebilir.

Tottenham hangi oyuncuları transfer etti?

Geçen sezon Arsenal'ı geride bırakarak dördüncü sırayı alan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama hakkı kazanan Tottenham kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Brighton'dan Yves Bissouma'yı 30 milyon euro'ya transfer eden Tottenham, Inter'den ayrılan Ivan Perisic'i de bedelsiz kadrosuna kattı.

Southampton'dan Fraser Forster'ı alarak kaleci rotasyonunu sağlamlaştıran Londra ekibi, geçen sezon Juventus'tan kiraladığı Dejan Kulusevski’nin de bonservisini almaya çok yakın.