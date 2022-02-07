Everton’ın yeni transferi Dele Alli, kıyafet seçiminden dolayı eleştirilirken menajeri Frank Lampard'dan oyuncusuna destek geldi.

Alli, uzun süredir forma şansı bulmakta zorlandığı Tottenham'dan ayrılıp Everton'ın yolunu tuttu. İngiliz yıldız, henüz sahaya çıkmadan tepki gördü.

Tottenham efsanesi Hoddle, “Alli, sokaktan sürüklenmiş gibi görünüyor" diyerek oyuncunun kıyafetiyle dalga geçti.

Everton menajeri Lampard ise oyuncularının kişiliklerine ve kıyafet seçimine asla karışmayacağını belirterek futbolcusunu rahat bırakmalarını istedi.

Hoddle ne söyledi?

BT Sport'a konuşan Hoddle, Alli’nin henüz sahaya çıkmadan bile Everton kariyerine iyi bir başlangıç yapmadığını iddia etti.

"Kramponlarını giyip sadece futbolla ilgilenirse, onun için bir dönüş yolu var" dedi ve ekledi: "Giydiği şeyi ve sahaya çıkma şeklini beğenmedim.

"O, sokakta sürüklenmiş gibi görünüyor.

“Yeni bir kulübü geldi ve artık nasıl giyinmesi gerektiğinin farkında olmalı.

"Kafasını toplaması lazım. Bu Frank Lampard veya Everton ile ilgili değil, iyi olduğu zamanlara geri dönmeli.

“Bunu yapmazsa, kimsenin ondan en iyi şekilde yararlanabileceğini sanmıyorum.”

Lampard ne söyledi?

İngiliz menajer Lampard, gazetecilere yaptığı açıklamada Dele Alli'yi savundu:

”Her gün antrenmana gelen, gelişmek isteyen, kulübe ve takım arkadaşlarına saygı duyan bir delikanlı olduğu sürece, hangi arabayı kullandığı ve hangi kıyafetleri giydiği umurumda değil.

“Modern zamanlarda artık her şey değişti, herkesin bunu fark etmesi lazım. Herhangi bir gözlem yapmak istemiyorum, çünkü herkesin kendi fikri var.

“Dele, kesinlikle harika bir insan. Bu konuda çok ciddiyim.

“Onun giydiği hiçbir şey beni asla rahatsız etmiyor, çünkü farklı ve kendisine özgün bir tarzı var. Dele Alli’yi rahat bırakın, çünkü ben bu tip şeyleri önemsemiyorum.

“Ben, onun sadece sahada yaptıklarıyla ilgileniyorum. Herkesin kendi bireysel kişiliği vardır ve bence asıl zararlı olan oyunculara kısıtlama getirmektir.

“Oyuncular, futbol konusunda doğru davranışlara sahip oldukları ve doğru şeyleri yaptıkları sürece endişem yok.

"Futbolcularıma, her zaman özgürlük sunacağım ama takımın yapısı benim için gerçekten önemli. Bu yüzden, oyuncuların önce buna alışması gerekiyor.

"Bunun dışındaki konular, benim için şimdilik temel şeyler değil."

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