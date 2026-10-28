Eski Tottenham Hotspur forveti Clive Allen, kısa süre önce Ballon d'Or'u kazanan Bayern Münih golcüsü Harry Kane'in NFL'de ikinci bir spor kariyerine yönelmesi hâlinde ona mentorluk yapmayı teklif etti. İngiltere kaptanı, Amerikan futboluna uzun süredir ilgi duyuyor ve futbolu bıraktığında yerden vuruş yapan bir oyuncu olarak şansını denemeye hâlâ açık.

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Eski Tottenham forvetinden Kane'e yol gösterme teklifi

Daha önce NFL Europe takımı London Monarchs'ta vuruşçu olarak oynayan Allen, 33 yaşındaki golcüye Amerikan futboluna geçişte yol gösterebilecek deneyime sahip. Kane, kısa süre önce 2001'de Michael Owen'dan bu yana Ballon d'Or'u kazanan ilk İngiliz oldu. Bayern ve İngiltere formasıyla 2025-26 sezonunda 65 maçta 73 gol attı. Münih'te ayrıca iki Bundesliga şampiyonluğu ve bir Almanya Kupası kazandı.

İngiltere kaptanı Amerikan futboluna geçmeyi düşünüyor

Kane, Almanya'da çok sayıda gol rekoru kırmış olsa da Amerikan futboluna duyduğu tutkuyu hiçbir zaman gizlemedi. Daha önce gelecek planlarına ilişkin konuşan Kane, «Her şey önümüzdeki beş ya da altı yılda kariyerimde neler olacağına, motivasyonuma ve ne yapmak istediğime bağlı. Şöyle söyleyeyim, NFL çok daha gerçekçi bir seçenek» demişti.

Bayern yıldızının bu geçişi yapma ihtimali sorulan Allen, talkSPORT'a şunları söyledi: «Böyle bir şey konuşuluyor. Bu konuda ona yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Emin olduğum bir şey var: Bunu yapacak bacak gücüne sahip, orası kesin.

«Vuruş yapacak bacağınızın gerçekten çok güçlü olması gerekir. Onun bunun üstesinden gelebilecek zihinsel gücü de var. Evet, bunu denediğini görmek eğlenceli olur.»

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Jaguars vuruşçusu zihinsel zorluğa dikkat çekti

Jacksonville Jaguars'ın vuruşçusu Cam Little, forvetin gerekli bacak gücüne ve tekniğe sahip olduğuna inansa da maç boyunca kenarda beklemeye kültürel açıdan uyum sağlamanın zor olacağı uyarısında bulundu.

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The Associated Press'e konuşan Little, «Çok farklı bir şey; bütün maç kenarda oturuyorsunuz. Topla buluşmayacaksınız ve sanırım aynı özgüvene de sahip olmayacaksınız, çünkü o takımının yıldız forveti. Dolayısıyla o özgüveni bir kenara bırakmanız gerekiyor. Büyük işi başkalarının yapmasına izin veriyorsunuz; siz de esasen herkesin işini tamamlamak için sahaya çıkıyorsunuz.

«Muhtemelen bunu yapacak kadar yetenekli. Futboldaki tekniği çok iyi. Ama bunun futbolunkinden zihinsel açıdan çok farklı bir zorluk olduğunu söyleyebilirim. Bu, onun günde beş duran top kullanması gibi olurdu. Beşinde de başarılı olması gerekir; yoksa o gün işini yapmamış sayılırsınız» dedi.

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Sözleşme uzatması Amerika hayalini erteliyor

Kane'in kısa süre önce Bayern ile kendisini 2029'a kadar kulübe bağlayan bir sözleşme uzatması üzerinde anlaşması, Atlantik'in öte yakasına olası bir geçişin birkaç yıl daha uzakta olduğu anlamına geliyor. İngiltere kaptanı Avrupa'daki kariyerine sonunda nokta koyduğunda, Dallas Cowboys vuruşçusu Brandon Aubrey'nin izinden gitmeyi hedefleyecek. Amerikalı oyuncu, Major League Soccer ve USL'de başladığı kariyerinin ardından NFL'ye başarıyla geçiş yaptı.