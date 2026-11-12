Tottenham'da Roberto De Zerbi tarafından gözden çıkarılan Richarlison'ın ocak ayında Everton'a dönme ihtimali düşük; Everton'ın gözü Dinamo Zagreb'in yıldızı Dion Beljo'da

Tottenham Hotspur forveti Richarlison'ın, teknik direktör Roberto De Zerbi döneminde gözden düşmesine rağmen ocak ayında eski kulübü Everton'a dönme ihtimali düşük. Everton, bu kış Brezilyalı oyuncuya yeniden ilgi göstermeye sıcak bakmıyor; bunun yerine Dinamo Zagreb'in golcü forveti Dion Beljo'yu transfer etmeyi değerlendiriyor.

Reklam

Merseyside yöneticileri yeniden bir araya gelmeye mesafeli

Football Insider'a göre Everton, Richarlison'ın yaz transfer döneminde kulübe dönmek için önüne çıkan son fırsatı reddetmesinin ardından oyuncu için yeniden girişimde bulunmaya “isteksiz”. Tottenham, De Zerbi'nin kendisini kadro dışı bırakmasının ardından kışın ayrılmasına imkân tanımaya hazır olsa da Merseyside kulübünün yöneticileri, eski hücum oyuncularını ancak öncelikli hedeflerinde sonuç alamazlarsa yeniden değerlendirecek. Transfer ekibi ise ocak ayı öncesinde alternatif seçeneklere odaklanıyor.

Yazın gelen ret, öncelikleri değiştirdi

Habere göre teknik direktör David Moyes, sezonun ikinci yarısı için hücum hattını güçlendirmek istiyor. Thierno Barry şu anda kadronun tanınan tek deneyimli santrforu. Barry, Premier League'deki ilk 10 maçında altı gol atarak etkileyici bir performans sergilese de kulüp yönetimi, hücum bölgesinde onun üzerindeki yükü hafifletmekte kararlı.

Kuzey Londra ekibinde gözden düşen forvetin bu yılın başlarında tekliflerini geri çevirmesi, Everton'da karar vericileri şaşırttı ve kulüp içinde yeniden bir araya gelme fırsatının kaçtığı düşüncesine yol açtı. Güney Amerikalı oyuncu tamamen ihtimal dışı bırakılmasa da kulüp yöneticileri, gelmeye isteksiz bir oyuncunun peşinden gitmek istemiyor. Bu seçeneğin gündeme gelmesi için önce başka birkaç transfer girişiminin sonuçsuz kalması gerekecek.

Hırvat golcü transfer gündemine girdi

Habere göre Premier League ekibi, eski oyuncusunun peşinden gitmek yerine ekim ayından bu yana 24 yaşındaki Hırvatistan millî takım oyuncusu Beljo'yu ocakta transfer etme olasılığını değerlendiriyor. Forvet, son 12 ayda dikkat çekti. Geçen sezon tüm kulvarlarda 38 gol attıktan sonra bu sezon ülkesinin en üst liginde yalnızca 11 maçta 13 gole ulaştı.

Reklam Reklam

Beljo, kulübünün kısa süre önce Sunderland karşısında kazandığı Avrupa Ligi maçında gol atarak İngiliz gözlemcilerin gözündeki değerini daha da artırdı. Ancak kulüp içinden kaynaklar, değerli oyuncusunun 2030 yazına kadar süren uzun vadeli bir sözleşmesi bulunduğu için Zagreb'in kış transfer dönemi öncesinde pazarlıklarda güçlü bir konumda olduğuna dikkat çekiyor.

İstenmeyen forvete yurt dışından talipler var

Merseyside'a dönüşü artık pek olası görünmese de Richarlison'ın geleceğinin yeni yılda transfer dönemi yeniden açıldığında netleşmesi bekleniyor. Tottenham'dan ayrılıp düzenli olarak ilk takımda oynamak isteyen oyuncuyla Brezilya ve Türkiye'deki takımlar son haftalarda yakından ilgileniyor. Moyes ve transfer ekibini ise Beljo'yu sezon ortasında Hırvatistan'dan getirmek için zorlu pazarlıklar bekliyor.