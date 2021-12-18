Tottenham'da Harry Kane'in formsuzluğu Antonio Conte'yi şaşırttı

Tottenham menajeri Antonio Conte, Harry Kane'in geçmiş sezonları aratan performansı nedeniyle şaşkınlık yaşadığını itiraf etti.

Bu sezon Premier Lig'de 90 dakika başına 2.63 şut çeken ve 3.52 gol beklentisi (xG) yakalayan Harry Kane, 13 maçta sadece bir gol atabildi ve bir asist yapabildi.

Neredeyse tüm hücum istatistiklerinde önceki sezonlara göre gerileyen Harry Kane, geçen sezon Premier Lig'de çıktığı 35 maçta 23 gol 18 asistle oynayarak inanılmaz bir grafik yakalamıştı.

Ligdeki son golünü iki ay önce Newcastle United ağlarına gönderen Kane, Pazar günü Liverpool ile oynayacakları kritik maçta suskunluğuna son vermek istiyor.

Ancak Kane'in Liverpool karşısındaki karnesi standartlarının biraz altında. Merseyside ekibine karşı 13 kez sahaya çıkan Kane altı gol attı ve iki asist yaptı. Daha da önemlisi, Tottenham bu 13 maçta sadece bir galibiyet alabildi. Dört maç berabere biterken, Liverpool sahadan sekiz kez zaferle ayrıldı.

Conte ne söyledi?

Maç öncesinde basının karşısına çıkan Antonio Conte, Harry Kane'in formsuzluğuna rağmen hala dünya çapında bir golcü olduğunu vurguladı.

"Harry dünya çapında bir santrafor. Onunla birlikte çalıştığım her geçen gün bunu daha iyi anlıyorum."

"Birlikte çalışma şansı bulduğum en iyi oyunculardan biri. Harika biri. Jürgen Klopp, Mo Salah'ı takımında görmekten nasıl memnunsa, ben de Harry'i takımında görmekten aynı şekilde memnunum."

Conte, Kane'in form düşüklüğüyle ilgili sorulara ise şu yanıtı verdi:

"Çok garip, değil mi? Çok garip. Geçmişte yaptıklarıyla kıyaslayınca bu durum çok garip. Ama kariyerimde bu tip durumlarla daha önce karşılaştım. Çok önemli santraforların uzun süre gol atamadığına şahit oldum."

"Ama bu onlar hakkındaki fikrimi değiştirmedi. Gol atamadıklarında bile kadromda olmalarını tercih ettim. Takımınızda Harry Kane gibi bir oyuncunun olması, daha güçlü hissetmenizi sağlıyor."

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