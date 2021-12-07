Tottenham'da altı oyuncu covid'e yakalandı: Erteleme talebi gelebilir

Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Rennes ile karşılaşacak olan Tottenham'ın başı covid-19 ile belada. Aralarında takımın yıldızlarından Heung Min Son'un da bulunduğu altı oyuncunun covid testi pozitif çıktı.

Emerson Royal ve Bryan Gil, hafta sonu Tottenham'ın Norwich City'yi 3-0 yendiği maçta forma giyememişti. Football Insider'ın haberine göre; bu ikiliye Son, Lucas Moura, Ben Davies ve sakatlığı süren Cristian Romero eklendi.

Oyuncuların yanı sıra teknik ekipten Ryan Mason ve Cristian Stellini'nin de salgından etkilenenler arasında yer aldığı belirtildi.

Sayı artabilir

Kulüp içindeki kaynaklardan alınan bilgiler, Tottenham oyuncularına Salı günü yeni bir covid testi yapılacağına ve üç pozitif sonucun daha beklendiğine işaret ediyor.

Covid'e yakalanan isimlerin İngiltere'deki kurallar gereği 10 günlüğüne karantinaya girmesi gerekiyor. Bu da oyuncuların Tottenham'ın önümüzdeki üç maçını kaçıracağı anlamına geliyor.

Vaka sayısının daha da artması halinde Tottenham'ın UEFA'dan ve Premier Lig yönetiminden erteleme talep etmesi gündemde.

Premier Lig'de ertelemeler olmuştu

Geçmişte Premier Lig'de pandemi nedeniyle ertelenen çok sayıda maç olmuştu. Ancak UEFA Konferans Ligi'nde henüz böyle bir uygulamanın örneği yok.

Premier Lig'de ilk dört yarışına tutunmaya çalışan Tottenham, West Ham'ın iki puan gerisinde beşinci sırada yer alıyor. Londra ekibi, Konferans Ligi'nde ise bitime bir maç kala gruptan çıkmayı garantileyebilmiş değil.

Lider Rennes'in dört puan gerisinde ikinci sırada bulunan Tottenham'ı aynı puandaki Vitesse takip ediyor.

Daha fazla okuma