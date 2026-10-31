Tottenham Hotspur'a önemli bir müjde geldi: Teknik direktör Roberto De Zerbi, James Maddison'ın cumartesi günü Crystal Palace'a karşı forma giyebilecek durumda olduğunu doğruladı. Chelsea karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle endişe yaratan İngiltere millî takımı oyuncusu, geri dönen Destiny Udogie ile birlikte forma giyebilir.

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Maddison sakatlık endişesini geride bıraktı

Maddison'ın bu cumartesi Premier League'de Crystal Palace'a karşı oynayabileceği açıklandı. İngiltere millî oyuncusu, Chelsea deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyetin ikinci yarısının başlarında oyundan alınınca sakatlık endişesi yaratmıştı.

Ancak teknik direktör De Zerbi, oyun kurucunun ciddi bir sorun yaşamadığını doğruladı. Maddison, hafta sonu oynanacak maçın kadrosunda yer alacak.

De Zerbi, özel oyuncunun forma giyebileceğini doğruladı

Maddison, erken oyundan alınmasının ardından yükünü kontrol altında tutmak için bu hafta değiştirilmiş bir antrenman programı uyguladı. İki tam antrenmana katılmamasına rağmen De Zerbi, orta saha oyuncusunun takıma katkı vermeye hazır olduğunu vurguladı.

De Zerbi, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, “Bu hafta diğer oyuncular gibi çalışmadı ama yarın oynayabilir. O, bizim için özel bir oyuncu,” dedi.

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Tottenham teknik direktörü şimdi orta saha oyuncusunu Crystal Palace karşısında ilk 11'de başlatmaya mı yoksa yedek kulübesinden oyuna almaya mı karar verecek. Teknik ekip, maç başlamadan önce oyuncunun son fiziksel durumunu değerlendirecek.

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Formuna dönüşünde temkinli yaklaşım

Sakatlık nedeniyle geçirdiği zorlu dönemin ardından Maddison için fiziksel durumu hassas bir konu olmaya devam ediyor. Geçen sezonun büyük bölümünü ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle kaçırdı ve sezonun açılış haftasında Brentford karşısında alınan yenilgide omzundan sorun yaşadı.

Bu ayın başlarında ilk 11'e dönüşünü, Coventry City karşısında gol perdesini açarak kutladı. Kulüp, sezonun kalanında sağlıklı kalmasını sağlamak için şimdi temkinli davranıyor.

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De Zerbi sözlerini şöyle sürdürdü: “Maddison ya da uzun süreli bir sakatlıktan dönen oyuncular, diğer oyunculardan daha fazla çalışmak zorunda. Ancak onun şimdiden dört ya da beş haftası var. Bu yüzden iki gün kaçırmasının sorun olmadığını düşünüyorum ama ardından risk alıp almayacağımızı değerlendirmemiz gerekiyor.”

Udogie'nin dönüşü kadroyu güçlendiriyor

Tottenham'da bu hafta sonu sahalara dönecek tek oyuncu Maddison değil. Diz sakatlığı nedeniyle son iki maçı kaçıran bek oyuncusu Udogie'nin de forma giymesi bekleniyor. Maddison ve Udogie'nin dönüşü takıma büyük güç katıyor. De Zerbi, üç kritik Premier League puanı almak için güçlenen ilk 11'inden yararlanmayı umuyor.