Tottenham - Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Mauricio Pochettino yönetiminde Premier Lig'de zirve takibini sürdüren Tottenham, Bundesliga'da liderliğini dolu dizgin sürdüren Borussia Dortmund'u ağırlıyor.
Wembley Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 23:00'te başlayacak.
Mücadele, beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
Maç öncesi öne çıkan OPTA istatistikleri
- Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iki maçı da kazanan Tottenham, rakibini geçen sezon grup aşamasında iki kez mağlup etti (Wembley'de 3-1 & Signal Iduna Park'ta 2-1).
- Borussia Dortmund, Avrupa arenasında Tottenham ile oynadığı dört maçta da gol atmayı başardı.
- Borussia Dortmund son altı sezonun beşinde Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkarken; Tottenham ise tarihinde ilk kez bunu üst üste iki sezonda başardı.
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkan 16 takım arasında sadece Tottenham eksi averaja sahip (-1).
- Bu sezon Tottenham ve Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde attığı tüm goller akan oyunda geldi (9 & 10).
- Tottenham'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı dokuz golün sekizi, karşılaşmaların ikinci yarısında geldi.
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarının son 15 dakikasında en fazla gol atan takım Borussia Dortmund (5).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında en az gol yiyen takım Borussia Dortmund (6 maçta 2 gol).
- Harry Kane, Tottenham'ın son üç sezonda attığı 33 golün 16'sına (%48) doğrudan katkı sağladı (13 gol & 3 asist).
- Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde attığı son beş golün dördünü kaydeden Raphael Guerreiro, bu sezon bu turnuvada en fazla gol kaydeden Portekizli oyuncu konumunda (4 gol).