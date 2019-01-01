Tottenham - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde perde yeniden açılıyor.
B Grubu ikinci mücadelesinde Tottenham, Alman devi Bayern Münih'i konuk ediyor.
Tottenham, gruptaki ilk maçında deplasmanda Olympiakos ile 2-2 berabere kaldı.
Bayern Münih ise sahasında Crvena Zvezda'yı 3-0'lık skorla mağlup etti
Tottenham - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?
Tottenham ile Bayern Münih'i karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi karşılaşması 1 Ekim Salı günü TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
Tottenham - Bayern Münih maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki Tottenham - Bayern Münih karşılaşmasını beIN Sports 2 yayınlayacak.