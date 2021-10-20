Tottenham, Atletico ve Dortmund 2.01 boyundaki santrforun peşinde!

Avrupa'nın dev kulüpleri gözünü yıldız oyuncunun geleceğine dikmiş durumda.

Yıldız oyuncusu Harry Kane'i sezon sonunda kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Tottenham'ın kariyerini Genk'te sürdüren dev santrfor Paul Onuachu ile ilgilendiği öne sürüldü. Atletico Madrid, Dortmund, Southampton ve West Ham'ın da yakın ilgi gösterdiği Onuachu'nun bonservis bedelinin ise 20 milyon sterlin olduğu kaydedildi.

Daily Mail'de yer alan haberde Fiorentina'dan Dusan Vlahovic ile de ilgilenen ancak bu transferde Juventus ile yarışması gereken Tottenham'ın Kane'den bir yaş küçük olan Onuachu'ya yöneldiği belirtildi. Bu sezon 11 maçta 11 gol kaydeden golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon attığı 33 golle Avrupa'nın en golcü santrforlarından biriydi.

Danimarka'da parladı

Geçtiğimiz günlerde Zagreb merkezli Niaga Sports ile anlaşan ve menajerlik şirketini değiştirerek transferi için yeni bir adım atan 2.01 boyundaki Nijeryalı golcü, birçok büyük takım tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa'da ilk olarak Danimarka ekibi Midtjylland'ın formasıyla dikkat çeken yıldız oyuncu, bir sonraki adıma hazır görünüyor.

Son dönemde Nijerya Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasına adını yazdıran Onuachu her ne kadar Harry Kane'den farklı bir profile sahip olsa da dikkat çekici gol istatistiğini Ada'ya taşıması halinde önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın en önemli santrforlarından biri gibi görünüyor.

Golcü oyuncunun Premier Lig takımları için düşük olarak kabul edilebilecek bonservis bedeli de bu ihtimali arttırıyor.

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