Tottenham Hotspur, tartışmalı bir sosyal medya videosunun ortaya çıkmasının ardından bir gazetecinin resmen men edilmesini talep ederek olağanüstü bir adım attı. Kuzey Londra kulübü, görüntülerde bir muhabirin rakip takım taraftarlarıyla birlikte aşağılayıcı tezahüratlara katıldığının görülmesi üzerine Premier League'e şikâyette bulundu.

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Tottenham, viral video nedeniyle yasak talebinde bulundu

ESPN Brezilya muhabiri Joao Castelo-Branco, Arsenal forması giyip Sao Paulo'da Arsenal taraftarlarıyla birlikte Tottenham karşıtı tezahüratlar yaparken görüntülendi. Görüntülerde gazetecinin, Kuzey Londra ekibini “s***” olarak nitelendiren ve kötü şöhretiyle bilinen “Tottenham'dan nefret ediyoruz” tezahüratına katıldığı görüldü.

Haberi yayımlayan The Times'a göre Tottenham, videonun yayılmasına çok öfkelendi. Kulüp, Castelo-Branco'nun gelecekte Tottenham'ı takip etmesinin engellenmesini talep etmek için hemen Premier League ile iletişime geçti. Bu, muhabirin Roberto De Zerbi ve oyuncularla röportaj yapmasını da engelleyecek. Anlaşmazlığı çözmeye yönelik görüşmeler sürerken Tottenham, yayın kuruluşunun tamamına yönelik bir yasak istemediğini açıkladı.

Castelo-Branco özür diledi

Brezilyalı muhabir, tepki çeken görüntüleri hesaplarından kaldırdı ve büyük pişmanlık duyduğunu ifade etti. Kulübe e-posta gönderdikten ve işverenleri ile Premier League'in katıldığı çevrim içi bir toplantının ardından The Times'a verdiği açıklamada yanlış bir karar verdiğini kabul etti.

Castelo-Branco, “Brezilya'da Arsenal taraftarlarıyla birlikte Tottenham Hotspur Futbol Kulübü hakkında aşağılayıcı bir tezahürat söylediğim videodan dolayı kulüpten özür dilemek istiyorum. Birleşik Krallık'taki muhabirlik görevim göz önüne alındığında hata yaptığımı düşünüyorum. Video, podcast'in Instagram sayfasında yayımlandı ve kişisel sayfamda da paylaşıldı” dedi.

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Şöyle devam etti: “Bunun Tottenham ve taraftarları için kırıcı olabileceğini anlıyorum. O tezahüratı söylemeden ve videonun ne kadar kişiye ulaşabileceğini düşünmeden önce daha dikkatli olmalıydım. Premier League, Tottenham'ın paylaşımı görüp beğenmediğini ESPN'e bildirdi ve videoyu silme konusunda anlaştık. Umarım bunu geride bırakabiliriz. Podcast'teki kimliğimin sınırlarını yeniden düşünecek ve daha dikkatli olacağım.”

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Mesleki sınırlar aşıldı

Castelo-Branco yalnızca Tottenham'ı takip eden bir muhabir olmasa da İngiliz futbolunu kapsayan geniş görev alanı nedeniyle Premier League maçlarına sık sık gidiyor. Instagram'da 168.000, X'te ise 188.000 takipçisi bulunan muhabirin davranışları, çevrim içi ortamda geniş bir kitleye hitap etmesi nedeniyle yoğun incelemeye yol açtı.

Video ayrıca ilk olarak ESPN Brezilya'nın Correspondentes Premier podcast'i üzerinden paylaşıldı. Podcast'in Instagram'da 42.000'i aşkın takipçisi olması, tartışmalı videonun silinmeden önce çok daha fazla kişiye ulaşmasına neden oldu.

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Elland Road yenilgisinin ardından toparlanma arayışı

Medya tartışmasının dışında Tottenham, West Yorkshire deplasmanındaki hayal kırıklığının ardından sahada toparlanmaya çalışıyor. Üç maçlık etkileyici galibiyet serisi, cumartesi öğleden sonra Leeds United'a karşı alınan 1-0'lık yenilgiyle sona erdi.

Elland Road'da yedekten oyuna giren Noah Okafor'un galibiyet golü, Tottenham için moral bozucu bir darbe oldu. Takımın şimdi yeniden ivme kazanmak ve ligdeki gidişatını düzeltmek için odağını sahaya çevirmesi gerekecek.