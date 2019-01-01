Tottenham - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Getty / Goal
Premier Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Tottenham ile Arsenal, Londra derbisiyle karşı karşıya geliyor.
Dev maç öncesinde ev sahibi Tottenham, 60 puanla üçüncü sırada yer alırken Arsenal ise rakibinin bir alt basamağında, 56 puanla dördüncü sırada bulunuyor.
Tottenham - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Premier Lig'de Tottenham - Arsenal karşılaşması 2 Mart Cumartesi günü TSİ 15:30'da oynanacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.