Hayata veda eden 25 yaşındaki oyuncunun ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'un eski oyuncularından 25 yaşındaki Anton Walkes, trajik bir şekilde hayata veda etti.

Walkes'in durumu kritikti ve son dönemde ondan gelen haberler pek de iç açıcı değildi.

Ne söylendi?

Miami polisi, Çarşamba akşamı Miami'de bir tekne kazası geçiren Walkes'in kritik durumda olduğunu doğrulamıştı.

Çarşamba öğleden sonra Miami Deniz Stadyumu yakınlarında iki tekne kaza yaptı.

Ve kazada yaralananlardan birinin 25 yaşındaki oyuncu olduğu doğrulandı.

Walkes'in bilinçsiz bir halde bulunduğunun bilgisi verildi.

Walkes'in şu anki takımı, MLS ekibi Carlotte FC, sosyal medyada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Anton Walkes'in bu sabah trajik bir şekilde vefat ettiğini paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Huzur içinde yatsın.

"Tepper Sports & Entertainment'taki herkes, Anton Walkes'in trajik ölümüyle mahvoldu.

"Hayata neşeli bir yaklaşımı vardı ve tanıştığı herkesi etkileyen muazzam bir oğul, baba ve takım arkadaşıydı.

"Anton, etrafındakileri hayatın her alanında daha iyi hissettirdi ve Charlotte FC'yi hem sahada hem de saha dışında en yüksek standartlarda temsil etti.

"Birçok kişi onu çok özleyecek ve bu yürek burkan dönemde düşüncelerimiz ve dualarımız Anton'un ailesiyle birlikte...

"Kulüp, bu yas döneminde etkilenen herkese desteğini sunuyor."

Kulübün sahibi David Tepper ise şunları ekledi: "Gerçekten inanılmaz bir baba, sevgi dolu bir insan ve olağanüstü bir insan olan Anton Walkes'i kaybetmekten dolayı çok üzgünüz.

"Anton, Charlotte Futbol Kulübü'nün bir parçası olmanın ne demek olduğunu somutlaştırdı ve tüm topluluğumuz bu trajedi için yas tutuyor."

Kariyeri nasıldı?

Walkes, Spurs'un altyapısında futbola başladı ve gelişimini orada tamamladı.

Ve ardından Lilywhites için UEFA Gençlik Ligi'nde forma giydi.

Daha sonra, Tottenham A takımında şans bulamayınca dakika almak için Portsmouth'a kiralık olarak gitmek zorunda kaldı.

Tottenham'ın eski futbolcusu Walkes, MLS ekibinin kadrosuna Aralık ayında dahil olmuştu.