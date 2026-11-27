Roberto De Zerbi, Savio'nun Tottenham'ın Noel dönemindeki maçlarını kaçıracağını ve arka adale sakatlığı nedeniyle 80 güne kadar sahalardan uzak kalabileceğini doğruladı. Brezilyalı kanat oyuncusu, Ipswich karşısında 2-0 kazanılan maçta aynı sakatlıktan döndükten yarım saat bile geçmeden yeniden sakatlandı. Böylece Tottenham, sezonun en yoğun döneminde yazın yaptığı en pahalı transferlerden birinden yoksun kaldı.

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De Zerbi'den Savio hakkında kötü haber

Savio, geçen cumartesi Ipswich karşısında kazanılan maçın 64. dakikasında oyuna girdi. Ancak dört lig maçını kaçırmasına neden olan sakatlığı tekrarlayınca bitime iki dakika kala oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Pazar günü Sunderland deplasmanına çıkmadan önce düzenlediği basın toplantısında kanat oyuncusunun yılın geri kalanını kaçırıp kaçırmayacağı sorulan De Zerbi, şöyle dedi: “Evet, öyle düşünüyorum. Ne yazık ki kabullenmesi zor bir durum. Takıma yeni katıldı ve bu yeni sakatlıklarla mücadele ediyor. Ama futbol böyle; diğer Avrupa kulüplerine bakarsanız hepsinin bu sakatlıklardan etkilendiğini görürsünüz.”

‘Bizim için çok önemli olacak’

BBC Sport'a göre Ipswich maçı, Savio'nun altı hafta sonra ilk kez sahaya çıkışıydı. Sahadan gözle görülür biçimde perişan halde ayrılmasının ardından haftalarca sahalardan uzak kalabileceğine dair endişeler zaten vardı. De Zerbi ise dönüşü için bir tarih veremeyeceğini kabul etti.

İtalyan teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi zamana ihtiyacı var. Sağlık ekibiyle sıkı çalışması gerekiyor. Sonra 50 gün, 60 gün, 80 gün içinde, bilmiyorum, ne zaman dönerse sezonun son bölümünde bizim için çok önemli olacak.”

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Tottenham kariyerine hayal kırıklığıyla başladı

22 yaşındaki oyuncu, yazın Manchester City'den 85 milyon sterline ulaşabilecek bir anlaşmayla kuzey Londra'ya taşınmasından bu yana hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı. Tottenham'ın 11 Premier Lig maçının yalnızca beşinde forma giydi ve ligdeki ilk golünü ya da asistini hâlâ bekliyor.

Savio, ağustosta Charlton karşısında 5-1 kazanılan Carabao Kupası maçındaki ilk karşılaşmasında bir gol atıp bir de asist yapmıştı. Yokluğu, Mathys Tel, Mykhailo Mudryk, Xavi Simons ve Wilson Odobert'in de bulunduğu sakat listesine ekleniyor. Lucas Bergvall'ın forma giyip giyemeyeceği ise hastalığı nedeniyle belirsiz.

Tottenham'ı yoğun bir aralık ayı bekliyor

Son beş maçının dördünü kazanan ve 10. sırada bulunan Tottenham, Stadium of Light'ta 18. sıradaki Sunderland'e konuk olacak. Ardından 3 Aralık'ta Fulham'ı ağırlayacak, üç gün sonra da kuzey Londra derbisinde son şampiyon Arsenal'i konuk edecek.