Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Elland Road'da Leeds United ile oynayacakları Premier Lig maçı öncesinde kadrosunun fiziksel durumuna ilişkin kapsamlı bilgi verdi. İtalyan teknik adam, savunma ve orta sahadaki iki önemli oyuncusuna yeniden kavuşmaya hazırlanırken hücumda ve oyun kurmada etkili üç önemli isim Yorkshire deplasmanında da forma giyemeyecek.

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Geri dönen oyuncular savunma ve orta sahadaki seçenekleri artırıyor

Tottenham, Leeds United ile oynayacağı maç öncesinde Tosin Adarabioyo ve Rodrigo Bentancur’un dönüşüyle önemli bir takviye almaya hazırlanıyor. Yazın Chelsea’den transfer edilen Tosin, Coventry karşısındaki etkileyici ilk 11 performansının ardından baldırındaki sorun nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.

Crystal Palace ve eski kulübüne karşı oynanan son maçları kaçıran Tosin’in dönüşü, savunma hattına ihtiyaç duyduğu istikrarı sağlayacak. Tottenham’ın Premier League puan tablosundaki son yükselişini sürdürmeye çalıştığı dönemde savunmacının fiziksel gücü büyük önem taşıyacak. Şiddet içeren davranışı nedeniyle aldığı üç maçlık cezayı tamamlayan Rodrigo Bentancur da kadroya dönüyor. Uruguaylı orta saha oyuncusu, ekim ayında Manchester United ile 1-1 berabere biten maçta Luke Shaw’un karıştığı tartışmalı olaydan bu yana forma giyemiyordu.

Bentancur’un oynayabilecek durumda olması, özellikle kadrodaki diğer eksikler sürerken De Zerbi’ye orta sahada daha fazla taktiksel esneklik sağlıyor. Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, cuma günü Leeds maçı öncesindeki basın toplantısında “Savio, Bergvall, Mudryk (yok)” dedi. De Zerbi, “Tosin oynayabilecek durumda, dün grupla birlikte içeri geldi” diye konuştu.

Bergvall, Savio ve Mudryk uzun süre sahalardan uzak kalacak

Tosin ve Bentancur’la ilgili olumlu haberlere rağmen Kuzey Londra ekibi, önemli sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Old Trafford’da yaşadığı diz sakatlığının ardından iyileşme sürecini sürdüren Lucas Bergvall, kasım ayındaki millî maç arasından önce sahalara dönemeyecek. Brezilyalı kanat oyuncusu Savio da bu hafta antrenman tesislerinde görülmesine rağmen henüz forma giyebilecek durumda değil. Eski Manchester City oyuncusu, kulübe gelişinden bu yana sahadaki etkisini sınırlayan kas sorunundan hâlâ kurtulmaya çalışıyor. Bu durum, Tottenham’ın Yorkshire deplasmanı öncesinde kanatlardaki seçeneklerini azaltıyor.

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Chelsea’den kiralanan Mykhailo Mudryk de Tottenham sağlık ekibi açısından sıkıntılı bir diğer vaka. Ukraynalı millî oyuncu, sakatlanmadan önce yalnızca bir kez sonradan oyuna girebildi. Antrenmanda yaşadığı ayak bileği sakatlığı, eylül başından bu yana kadrodan uzak kalmasına ve De Zerbi yönetiminde kendini kanıtlama fırsatının gecikmesine neden oldu. Teknik direktör, kadro birlikteliğine ilişkin mesajında “Biz bir takımız. Güçlü bir takımız” diyerek oynayabilecek durumdaki oyuncularının kolektif gücüne odaklandığını belirtti.

Odobert ve Simons için uzun vadeli iyileşme hedefleri

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Daha uzun vadede ise Hotspur Way’deki uzun süreli sakatlar listesinde hareketlenme işaretleri görülmeye başladı. Wilson Odobert ve Xavi Simons, geçen sezon yaşadıkları ciddi ön çapraz bağ sakatlıklarının ardından sahalara dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. Odobert’in Noel dönemine kadar A takımla antrenmanlara dönmesi beklenmezken Simons’la ilgili haberler çok daha umut verici. Son haberler, Hollandalı millî oyuncunun kasım sonuna kadar takım arkadaşlarıyla çalışmaya başlayabileceğine işaret ediyor. Bu, gelecek vadeden genç oyuncunun beklenenden çok daha hızlı iyileşmesi anlamına gelecek.

Simons mevcut ilerlemesini sürdürürse aralık sonuna kadar resmî maçlarda forma giyebilir ve kulübün Avrupa hedefleri için sezonun ikinci yarısında önemli bir katkı sağlayabilir. Şimdilik tüm dikkatler, konuk takımlar için her zaman kendine özgü bir zorluk barındıran Elland Road’daki yakın vadeli göreve çevrilmiş durumda. Takımını bekleyen zorluğun farkında olan De Zerbi, maç öncesindeki son basın toplantısında “Yarın farklı türde bir sınav olacak” dedi.