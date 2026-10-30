Tottenham'a haksızlık etmem: Pedro Porro'dan Real Madrid ve Barcelona'ya mesaj

Tottenham Hotspur'un bek oyuncusu Pedro Porro, geleceği hakkında konuştu ve İspanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda elde ettiği başarıya değindi.

AS gazetesi, Porro'nun Cadena SER radyosundaki El Larguero programına konuk olduğu sırada yaptığı açıklamaları yayımladı.

Pedro Porro şöyle konuştu: "Real Madrid ve Barcelona'nın benimle anlaşmaya ilgi gösterme ihtimali mi? Odaklanabilmek ve sakin kalabilmek için sözleşme yenileme meselesini Dünya Kupası'ndan önce hallettim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İlgi var, çünkü bazı kulüpler durumunu öğrenmek için soruşturuyor, ancak gerçek bir ilgi söz konusu değildi. Ayrıca ben de herhangi bir teklifi dinlemek istemedim."

Şunları belirtti: "Tottenham beni bırakmak için büyük bir meblağ ister mi? Kesinlikle, çünkü beni en iyi oyunculardan biri olarak değerlendiriyorlar. Sonuçta bu, hayattaki her şeye benziyor; en iyisi her zaman daha pahalıdır."

Ve ekledi: "Spurs ile ilgili olmayan başka konulardan bahsetmem çok haksızlık olur, çünkü sonuçta onunla bir sözleşmeyle bağlıyım. Bana gösterdikleri saygı aramızda karşılıklı. Her zaman İspanya'ya dönmeyi dilediğimi söyledim, çünkü orası benim ülkem ve bu beni çok mutlu edecek bir şey olur."

Şu sözlerin altını çizdi: "Oyun tarzımın en çok uyduğu takıma gelince, kendimi tüm takımlara uyum sağlayabilen bir oyuncu olarak görüyorum. Premier Lig'e uyum sağladım ki bu kolay bir şey değil. Herhangi bir takıma uyum sağlayabilirim ve konuyu burada bırakacağım."

Ferran Torres hakkında şöyle konuştu: "Dünya Kupası sırasında ona iki ya da üç kez sakin olmasını söyledim, çünkü futbolda işler yoluna girer ve fırsatının mutlaka geleceğini. O da bunu en üst düzeyde değerlendirdi."

Şunları açıkladı: "Dani Carvajal, Real Madrid için oynamış en iyi sağ bektir ve diğerlerinden büyük bir farkla öyle. Ayrıca Dünya Kupası'ndan önce bana bir mesaj gönderdiğinde çok mutlu oldum."

Ve dikkat çekti: "Fede Valverde sağ bek mevkiinde mi? İstediğin herhangi bir mevkide oynayabilir. O bir canavar, kelimenin tam anlamıyla olağanüstü bir oyuncu. Ona çok hayranım."

Şuna değindi: "Asıl mevkiinde çok daha iyi bir performans sergileyebilir. Şu anda onun potansiyeline sahip çok az orta saha oyuncusu var. Sahip olduğu o fiziksel güç, o kalite, ceza sahasına kadar ulaşabilme ve gol atabilme yeteneği."

Marcos Llorente'nin milli takımı bırakması hakkında ise şöyle konuştu: "Olayı kutlamadan sonra öğrendim. Herkes hayatını kendine uygun şekilde yönetmekte özgürdür. Sonuçta o da uzun yıllar İspanya Milli Takımı'yla mücadele etti. Bu beni biraz şaşırttı, çünkü hâlâ sunacak çok şeyi var. Şaşırıyorsun ama kararına saygı duyuyorsun."