Tottenham Hotspur'un reviri yine yoğun. Kulüp, yaz transferi Savio'nun sağlık durumuyla ilgili önemli bir kötü haber aldı. Kuzey Londra'ya yüksek bir bonservis bedeliyle gelen Brezilyalı kanat oyuncusu, Ipswich Town galibiyeti sırasında sakatlanmasının ardından bir süre daha sahalardan uzak kalacak.

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Brezilyalı millî futbolcu için hayal kırıklığı

Tottenham'ın Ipswich Town karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin sevinci, Savio'nun uzun süre sahalardan uzak kalacağı haberiyle gölgelendi. Brezilyalı kanat oyuncusu, 10 Ekim'de Manchester United ile 1-1 berabere biten maçtan bu yana ilk kez forma giydi ve ikinci yarıda oyuna girdi. Ancak dönüşü yalnızca yaklaşık 20 dakika sürdü. Etkileyici bir bireysel koşunun ardından rakip ceza sahasında yere yığıldı.

Eski Manchester City oyuncusu, sağlık ekibinin müdahalesi sırasında büyük üzüntü yaşadı. Tünele doğru götürülürken yüzünü formasıyla kapattı. Sonunda yerini Archie Gray'e bıraktı. Bu durum, Tottenham teknik ekibinde kas sorununun ciddiyetine ilişkin endişe yarattı.

The Athletic'e göre Tottenham'da, Brezilyalı oyuncunun takvim yılı bitmeden yeniden forma giymekte zorlanabileceğine dair ciddi endişeler var. 2026'da, aralarında önemli karşılaşmaların da bulunduğu yedi maç daha oynayacak Tottenham için Savio'nun olası yokluğu planlara büyük bir darbe olur.

De Zerbi, nükseden sakatlığa öfkeli

Sakatlığın zamanlaması, en yaratıcı oyuncularının sahada olmasının önemini sık sık vurgulayan teknik direktör Roberto De Zerbi için özellikle can sıkıcı. İtalyan teknik adam, son düdüğün ardından basına yaptığı açıklamada sağlık durumuna ilişkin hayal kırıklığını gizlemedi.

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De Zerbi, “Buna çok kızgınım çünkü Savio bizim için çok önemli bir oyuncu. Aynı sakatlık ve bugün yaşananların en kötüsü bu” dedi. Savio'nun farklı bir kas sorunu nedeniyle dört Premier Lig maçını kaçırdıktan sonra yeniden forma giyebilecek duruma geldiği düşünüldüğünde teknik direktörün hayal kırıklığı anlaşılır.

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Londra kariyerine zorlu başlangıç

Ağustos ayında 85 milyon sterline ulaşabilecek bir bedelle Manchester City'den Tottenham'a transfer olan Savio, tekrarlayan sağlık sorunları nedeniyle istikrar yakalamakta zorlandı.

Charlton Athletic karşısında 5-1 kazanılan Carabao Kupası maçındaki ilk karşılaşmasını golle taçlandırmasına rağmen Brezilyalı oyuncu, Tottenham formasıyla şu ana kadar yalnızca yedi maça çıktı.

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Tottenham'ı aralık ayında kritik maçlar bekliyor

Tottenham, pazar günü deplasmanda Sunderland ile karşılaşacak. Ardından 3 Aralık'ta Fulham'ı ağırlamak üzere Kuzey Londra'ya dönecek. Sonrasında Tottenham, 6 Aralık'ta Arsenal'a karşı oynayacağı kritik Kuzey Londra derbisine odaklanacak. Arsenal, Tottenham Hotspur Stadyumu'na konuk olacak. De Zerbi'nin ekibi, Premier Lig tablosunda 15 puanla şu anda 10. sırada.