Tottenham 4 gollü geri dönüşle son 16'da: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları (26 Kasım 2019)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun 5. haftası, bugün oynanan 8 maçla başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında beşinci maçlar tamamlandı.

4-2 Olympiakos

B Grubu'nda Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Tottenham, 2-0 geriye düştüğü maçta Olympiakos'u 4-2 mağlup etti.

Konuk ekip 6. dakikada Youssef El-Arabi ve 19. dakikada Ruben Semedo'nun golleriyle skoru 2-0 yaptı.

45+1. dakikada Dele Alli'nin golüyle umutlanan Tottenham, yıldızı Harry Kane'in 50. dakikada ağları havalandırmasıyla eşitliği sağladı. Serge Aurier, 73. dakikada Tottenham'ı öne geçirdi. 77. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Harry Kane skoru 4-2'ye getirdi.

Puanını 10'a yükselten Tottenham, grubu ikinci sırada bitirmeyi ve son 16'ya kalmayı garantiledi.

Olympiakos ise 1 puanla son sırada kaldı.

Kızılyıldız 0-6

B Grubu'nda Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin 15 dakikada 4 gol attığı maçta deplasmanda Kızılyıldız'ı 6-0 mağlup etti.

Alman ekibin gollerini 14. dakikada Leon Goretzka, 53 (penaltı), 60, 64 ve 68. dakikalarda Robert Lewandowski ve 90. dakikada Corentin Tolisso kaydetti.

Puanını 15'e yükselten Bayern Münih, 15 puanla zirveyi garantiledi.

3 puanda kalan Kızılyıldız haftayı üçüncü sırada kapattı.

1-0

D Grubu'nun liderlik mücadelesinde Juventus, Atletico Madrid engelini tek golle geçti.

Ev sahibe ekibe galibiyeti 45+2. dakikada Paulo Dybala'nın muhteşem frikik golü getirdi.

Milli futbolcu Merih Demiral, yedek kulübesinde başladığı maçta süre almadı.

Puanını 13'e yükselten Juventus grup liderliğini garantiledi.

7 puanda kalan Atletico Madrid ise ikinci sırada kaldı.

1-1

C Grubu'nda Manchester City, konuk ettiği Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kaldı.

İngiliz ekibin golü 56. dakikada İlkay Gündoğan'dan geldi. Konuk ekip 69. dakikada Manor Solomon'un golüyle eşitliği yakaladı.

Puanını 11'e çıkartan Manchester City, grubu zirvede tamamlamayı garantiledi.

Shakhtar Donetsk ise haftayı 6 puanla ikinci sırada tamamladı.

2-0 Dinamo Zagreb

C Grubu'nun diğer maçında İtalyan ekip Atalanta ilk galibiyetini Dinamo Zagreb karşısında aldı.

27. dakikada penaltıdan Luis Muriel ve 47. dakikada Papu Gomez'in golleri ev sahibi ekibe 3 puanı getirdi.

Puanın 4'e yükselten Atalanta son maçlar öncesi umudunu korudu.

5 puanda kalan Dinamo Zagreb üçüncü sırada yer aldı.

2-2 PSG

'ın da bulunduğu A Grubu'ndaki diğer mücadelede Real Madrid 2-0 öne geçtiği maçta kendi evinde PSG ile 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golleri 17 ve 79. dakikalarda Karim Benzema'dan geldi.

PSG, 81. dakikada Kylian Mbappe ve 83. dakikada Pablo Sarabia ile puanı aldı.

Haftayı 13 puanla kapatan PSG, rakibiyle puan farkını koruyarak liderliği garantiledi.

Real Madrid ise 8 puanla ikinci sırada yer aldı.

Galatasaray 1-1

A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı kırmızılılar 11. dakikada Adem Büyük'ün golüyle 1-0 öne geçse de, 90+2. dakikada Krepin Diatta'nın golüne engel olamadı.

Club Brugge'de Krepin Diatta ve Clinton Mata gol sevinci esnasında ikinci sarı kartlarını görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.

Puanını 2'ye yükselten Galatasaray son sırada kaldı.

3 puanlı Club Brugge ise üçüncülükte yer aldı.

0-2

D Grubu'nda Bayer Leverkusen deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 2-0 mağlup etti.

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Alman ekibe galibiyeti getiren goller 12. dakikada Rifat Zhemaletdinov (K.K) ve 54. dakikada Sven Bender'den geldi.

Puanını 6'ya yükselten Bayer Leverkusen tur şansını devam ettirdi.

3 puanda kalan Rus ekip ise son sırada yer aldı.