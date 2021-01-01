Tottenham 0-1 Chelsea | Londra'da Thomas Tuchel güldü

Premier Lig'de günün tek maçında Chelsea, Tottenham'ı Jorginho'nun penaltısıyla geçti.

Premier Lig'de günün tek maçında Londra derbisi sahnelendi.

Tottenham ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren mücadelede futbolseverler tek gol izledi.

Chelsea'de 24. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Jorginho, gecenin skorunu belirleyen isim oldu. Bu sezon kaçırdığı penaltılarla gündeme gelen Brezilyalı oyuncu yaklaşık dört ay sonra ilk kez fileleri havalandırdı.

Thomas Tuchel ile üçüncü Premier Lig maçına çıkan Chelsea, bu maçların hepsinde kalesini gole kapadı. Bunu (ilk üç maçında gol yememek) Chelsea çatısı altında başaran son menajer ise 2004 yılında Jose Mourinho olmuştu. Bu karşılaşmada yenilen tarafta olan Portekizli, Premier Lig'de 327. maçına çıktı ama ilk kez kendi sahasında üst üste iki mağlubiyet tatmanın üzüntüsünü yaşadı.

Özellikle hücumda sıkıntı çeken Tottenham'da Harry Kane'in sakatlığıyla beraber son 8 günde oynanan üçüncü maç da yenilgiyle sona erdi.

1-0 sona eren maçın ardından Chelsea 36 puana yükselirken, Tottenham 33 puanda kaldı.

Chelsea, Pazar günü puan durumunun son sırasındaki Sheffield United ile karşılaşacak. Tottenham ise küme düşme hattında yer alan bir diğer ekip West Bromwich Albion ile mücadele edecek.