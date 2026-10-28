Dördüncü lig ekibi Fleetwood Town'ın savunmacısı Jake Batty, takımının Premier League şampiyonu Arsenal'i penaltılarla eleyerek Carabao Cup'ta büyük bir sürprize imza atmasının ardından takım arkadaşlarının direncini övdü. Futbol ligleri piramidinde Mikel Arteta'nın ekibinden 84 basamak aşağıda yer alan ev sahibi ekip, maçı 1-1'lik beraberlikle tamamladıktan sonra penaltı atışlarını 5-3 kazandı.

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Dördüncü lig ekibi İngiltere şampiyonunu şaşkına çevirdi

Batty, cumartesi günü Everton karşısında kazanan ilk 11'ine göre dokuz değişiklik yapan Arsenal'ı elemenin, Matt Lawlor yönetimindeki League Two'da 18. sırada bulunan takımı birbirine kenetleyeceğine inanıyor. Drone nedeniyle yaşanan sekiz dakikalık gecikmenin ardından Fulham'dan kiralık Aaron Loupalo-Bi, 21. dakikada topu 17 yaşındaki Marli Salmon'a yuvarladı. Salmon, ilk maçına çıkan kaleci Illan Meslier'in bacaklarının arasından topu ağlara gönderdi. Viktor Gyokeres 49. dakikada skoru eşitledi. Penaltı atışlarında kaleci Jay Lynch, Bruno Guimaraes'e geçit vermedi; ardından Conor Haughey 5-3'lük galibiyeti garantiledi.

10 kişi kalan konuk ekip birçok fırsatı harcadı

Devre arasında oyuna giren Martin Odegaard, Arsenal'ın hücumuna hareket getirdi. Konuk ekip 26 şut çekip rakip ceza sahasında 59 kez topla buluşsa da Rhys Bennett, Shaun Rooney ve Haughey'nin kritik müdahaleleri gole izin vermedi. Ardından 16 yaşındaki Max Dowman, Harrison Neal'a tekme attığı için 86. dakikada kırmızı kart gördü. Bu, Mikel Merino'nun Mayıs 2025'te Liverpool karşısında oyundan atılmasından bu yana Arsenal'ın 79 maç sonra gördüğü ilk kırmızı karttı. Lynch ise maçın sonlarında Ben White ve Odegaard'ın şutlarını kurtardı.

Maç sonundaki saha istilaları ve Lawlor'un gözyaşları, Wrexham'ın 1992 FA Cup'ta Arsenal'ı yenmesinden bu yana son İngiltere şampiyonunun dördüncü ligden bir takım tarafından ilk kez elenmesine eşlik etti. Batty, maçın ardından BBC Radio 5 Live'a şunları söyledi: "İngiltere şampiyonu bizim sahamıza geliyordu. Zorlu bir maç olacağını ve sonuç almak için çok mücadele etmemiz gerekeceğini başından beri biliyorduk.

"Bence 90 dakika sonunda 1-1 muhtemelen adil bir sonuçtu. Yapmamız gerekeni yaptık, herkes oyun planına bağlı kaldı. Bu bize çok fazla özgüven ve motivasyon veriyor, ayrıca aramızdaki bağı güçlendiriyor. Çünkü şu anda muhtemelen dünyanın en iyi oyuncularına karşı bile birbirimize güvenebileceğimizi biliyoruz."

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Defans oyuncusu kupa ruhunun her maçta gösterilmesini istiyor

Ronan Coughlan, Neal, Will Davies, Andy Cannon ve Haughey, Meslier'i geçerek Fleetwood'un penaltı atışlarında üst üste dördüncü galibiyetini almasını ve art arda 16 penaltıyı gole çevirmesini sağladı. Bu maçın kendilerine ekstra motivasyon verip vermediği ve takımının nasıl direndiği sorulan Batty, şöyle devam etti: "Bunu her maçta tekrarlamalıyız. Ligdeki performansımız istediğimiz kadar iyi değildi. Nedense kupa maçları herkesin mücadele isteğini biraz daha artırıyor. Büyülü anlar yaşadık ve bu, torunlarımıza anlatacağımız bir anı olacak.

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"Buraya gelip topa hâkim olacaklarını biliyorduk. Gerçekleri görmezden gelmiyoruz; kendimizin de onların da ne olduğunu biliyoruz. İkinci yarının başlarında golü bulduklarında elbette 'Eyvah, şimdi başlıyor' diye düşünüyorsunuz. Ama bence oyuncuların direnci, iletişimi ve aralarındaki kültür belirleyici oldu.

"Herkes birbirinin işini kolaylaştırıyor ve takımdaki yeri için mücadele ediyor. Yapmaları gereken de bu. Bu ivmeyi ve özgüveni cumartesi günkü maça taşıyıp üç puanı almalıyız. Kendi sahamızda [Arsenal'a] karşı iyi bir maç çıkaracağımızı ve taraftarın yanımızda olacağını biliyorduk.

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"Bence onları etkisiz tutmamız gereken bölgelerde oldukça etkisiz tuttuk. Böyle bir tecrübenin önüne geçemezsiniz."

Fleetwood çeyrek final kurasını bekliyor

Fleetwood, Chelsea'nin Liverpool ile oynayacağı dördüncü tur maçının ardından çarşamba akşamı yapılacak kurada çeyrek finaldeki rakibini öğrenecek. Highbury Stadium'daki kupa başarısının ardından Lawlor'un takımı, League Two'da 18. sıradan uzaklaşmak için yeni kazandığı bu özgüveni cumartesi günkü lig maçına hızla taşımalı. Arteta'nın şaşkınlık yaşayan şampiyonları ise Premier League şampiyonluklarını korumaya yeniden odaklanırken vakit kaybetmeden toparlanmalı.