Fernando Torres, büyük teknik direktörleri yaratan küçük detayları aramaktan hiç vazgeçmiyor. Yeşil sahada uzun yıllar geçirdikten sonra İspanyol, kendi teknik direktörlük kimliğini oluşturmak amacıyla tecrübelerini ve deneyimlerini sınayarak kenar çizgisinde yeni bir yolculuğa başladı.

Atletico Madrid'in genç teknik direktörü, başarının tesadüfen gelmediğine, ancak insan hayaline sıkı sıkıya bağlandığında ve onu gerçekleştirmek için kendini tamamen adadığında elde edildiğine inanıyor. Bu, mevcut teknik direktörlük deneyiminde uygulamaya çalıştığı bir felsefe.

Torres, Marca gazetesine yaptığı açıklamada kariyerinde iz bırakan başlıca teknik direktörlerden bahsederek, Alman Jürgen Klopp'un dikkatini en çok çeken kişiliklerden biri olduğunu belirtti.

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Torres, Klopp'un son sezonunda Liverpool'u ziyaret etme şansına sahip olduğunu, böylece Alman teknik direktörü yakından takip etme, takım toplantılarına katılma, otelde bulunma ve ilk on birini açıklama şeklini izleme fırsatı bulduğunu söyledi.

Şöyle açıkladı: "Klopp'un takımlarında gördüğüm şey harikaydı; canlılık, samimiyet, baskı ve coşku, hepsinden önemlisi de oyuncuların fikirle etkileşim şekli. Ortaya koyduğu bütünlüklü hücum oyunu tarzını çok seviyordum."

En çok hayranlığını uyandıran şeyin teknik direktör ile oyuncular arasındaki karşılıklı saygı ve herkesin teknik direktörün ortaya koyduğu fikre olan inancı olduğunu ekleyerek, Klopp'un kendisine, bir teknik direktörün takımını görmek istediği görüntünün antrenmanlardan başladığını fark ettirdiğini vurguladı.

Torres Ballon d'Or ile ilgilenmiyor

Ballon d'Or ödülüyle ilgili süregelen tartışmaya değinen Torres, adaylık yarışına girmeyi reddederek dikkatini İspanya Milli Takımı'na ve oyuncularına yönelttiğini vurguladı.

Şöyle dedi: "Açıkçası, bu konuyla pek ilgilenmiyorum. İspanya Dünya Kupası'nı kazandı ve en iyisi bizdik. Lamine Yamal, Fabian Ruiz, Rodri, Pedri ve Paino'ya sahibiz, takdiri hak eden birçok oyuncu var."

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Torres, Luis Enrique'yi övgüye boğarak, kişiliğinin ve istikrarının başarısının başlıca nedenlerinden olduğunu, ayrıca sorunları önceden görme ve ortaya çıkmadan önce çözümlerini arama yeteneğine sahip olduğunu değerlendirdi.

Enrique'nin bu noktada Pep Guardiola'ya benzediğini, ikisinin de zayıf noktaları ortaya çıkarması için rakibi beklemediğini, aksine herkes oyun tarzlarını artık bildiğini düşündüğünde bile fikirlerini sürekli geliştirmeye devam ettiğini ekledi.

Torres'in en iyi teknik direktörler listesi

Torres on teknik direktör seçti ve her birini, öne çıkan özelliğini yansıtan bir kelimeyle tanımladı:

Luis Aragones: Baba

Vicente del Bosque: Yönetim

Carlo Ancelotti: Zekâ

Jose Mourinho: Lider

Rafa Benitez: Titizlik

Diego Simeone: Tutku

Pep Guardiola: Dehâ

Luis Enrique: Bir başka dehâ, ilham verici

Hansi Flick: Muhteşem

Luis de la Fuente: Örnek alınacak biri

Torres aynı zamanda maçlarını izlemekten keyif aldığı için Atletico Madrid ve Barcelona'yı her zaman takip etmeye özen gösterdiğini, ancak eski takımını izlediğinde teknik direktörlükten taraftarlığa dönüştüğünü ve mesleğin baskılarından uzak, maçın keyfini çıkarmaya çalıştığını vurguladı.