Torres: "Salah, kesinlikle dünyanın en iyisi"

Liverpool, Jürgen Klopp yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapmayı başardı ve henüz mağlubiyet görmediği ilk 10 haftayı 22 puanla tamamladı.

İngiliz devinin bu performansında en çok katkı sahiplerinden biri de şüphesiz Mohamed Salah oldu.

Mısırlı golcü, yakaladığı formla ve attığı inanılmaz gollerle dünyanın şu andaki en iyi futbolcusu olarak gösterilmeye başlandı. Liverpool'un efsane golcüsü Fernando Torres de bu görüşe katıldığını dile getirdi.

Neler söylendi?

Liverpoolfc.com’un “Salah şu anda dünyanın en iyisi mi?” sorusuna Torres, şöyle cevap verdi:

“Yüzde yüz. Bence yalnızca bu yıl değil, son iki-üç sezondur inanılmaz oynuyor.”

“Oyuncular kupalar kazandığında genellikle bireysel ödüllerden de bahsederiz, bence Salah son beş-altı yıldır dünyanın en iyi birkaç oyuncusundan biri. Bu istikrar gerçekten akıl alır gibi değil.”

“Sürekli rekorlar kırdığını ve goller attığını görüyoruz. Onunla bazen konuşuyoruz ve onun için gerçekten çok mutluyum çünkü İngiltere’ye ilk geldiğinde de onu görmüştüm İlk etapta işler onun için biraz zordu ama o harika bir insan ve harika bir futbolcu, bunu da tüm dünyaya gösteriyor.”

Salah’ın bu sezonki performansı

Mohamed Salah, 2021-22 sezonunda Liverpool formasını şu ana dek 14 maçta terletti.

Yıldız oyuncu bu maçlarda 15 kez gol sevinci yaşarken yedi kez de takım arkadaşlarına gol pasını verdi.

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