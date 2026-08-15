Barcelona geçtiğimiz ocak ayından bu yana neredeyse tüm ağırlığını Arjantinli forvet Julian Alvarez'i kadrosuna katmaya verdi. Ancak Atletico Madrid ile yapılan transferin karmaşıklaşması, özellikle Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in ayrılığıyla birlikte kulübü santrfor mevkisinde gerçek bir sorunla karşı karşıya bırakıyor.

İspanyol "AS" gazetesi bugün cumartesi günü, Alvarez transferi gerçekleşmezse Barcelona'nın zor bir durumla karşılaşacağını yazdı. 30'dan fazla gol atabilecek bir forvet ihtiyacı acil bir öncelik hâline gelirken, önerilen alternatifler kolay görünmüyor.

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Alternatif seçenek olarak ortaya çıkan isimler arasında şunlar bulunuyor: Inter Milan'ın yıldızı Lautaro Martinez, Villarreal forveti Georges Mikautadze ve Benfica santrforu Vangelis Pavlidis'in yanı sıra Real Sociedad oyuncusu Mikel Oyarzabal.

Ancak bu seçeneklerin tamamı, ister mali değerleri nedeniyle ister kulüplerini onları bırakmaya ikna etmenin güçlüğü nedeniyle olsun, soru işaretleri taşıyor.

Lautaro mali açıdan en zor seçenek gibi görünüyor; Arjantinli forvet geçen sezon 27 gol attı ve son yılların Avrupa'daki en dikkat çekici forvetlerinden biri olarak görülüyor. "Transfermarkt"a göre tahmini değeri yaklaşık 85 milyon euro civarında, ayrıca "AS"'e göre Inter onu bırakmaya hazır görünmüyor.

Durumun zorluğuna rağmen sportif direktör Deco, Dani Olmo ve Juan Garcia transferleri gibi önceki bazı hamlelerinin yanı sıra Marcus Rashford ve Joao Cancelo gibi kiralık transferlerin başarısı sayesinde Barcelona içinde hâlâ bir güven kredisine sahip.

Ancak sezonun başlamasının yaklaşmasıyla birlikte Barça, uzun süredir Alvarez'i birinci hedefi hâline getirdikten sonra ve Atletico forvetiyle transferin başarısız olması durumunda henüz net bir alternatifin varlığını güvence altına almadan, en zor sınavlarından biriyle karşı karşıya kaldı.



