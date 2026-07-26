Barcelona, Katalan kulübünde geleceği belirsiz hale gelen İspanyol Ferran Torres'e olası bir alternatif olarak, Alman ekibi Hoffenheim'ın yıldızı Kosovalı forvet Fisnik Asllani'yi kadrosuna katmak için kızışan bir yarışa girdi. Torres, 2026 Dünya Kupası finalindeki parlak performansına rağmen, bir yıl sonra sona erecek sözleşmesini yenileme konusunda tereddüt ediyor ve Paris ile Madrid'den gelen güçlü bir ilgiyle karşı karşıya.

Katalan gazetesi "Sport"a göre, geçen sezon Hoffenheim ile 35 maçta 11 gol atıp 8 asist yapan 23 yaşındaki Asllani, umut vaat eden bir hücum seçeneği olarak Blaugrana'nın radarına girdi. Özellikle sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin yalnızca 29 milyon euro olması, kulübün mali durumu göz önüne alındığında onu göreceli olarak uygun bir transfer haline getiriyor.

Torres, yenileme ile ayrılık arasında

Barcelona, son Dünya Kupası finalinde attığı belirleyici golün ardından İspanya'da ulusal bir kahramana dönüşen 26 yaşındaki Torres ile gerçek bir açmazla karşı karşıya. Kulüp, oyuncunun bir yıl kalan sözleşmesini uzatmak isterken, futbolcu Paris Saint-Germain ve Atletico Madrid'in güçlü ilgisi ortasında ciddi anlamda ayrılmayı düşünüyor. Bu durum, Katalan yönetimini acil alternatifler aramaya itti.

Asllani, Barcelona'yı beklemek için Leipzig'i erteledi

Asllani'nin Alman ekibi Leipzig'e katılmaya ilkesel olarak onay vermesine rağmen, Kosovalı forvet Barcelona'dan gelecek resmi bir teklifi bekleyerek nihai kararını verme konusunda ağırdan alıyor. Bu, somut bir teklif gelmesi halinde Katalan kulübüne transfer olmayı tercih ettiğinin açık bir işareti.

Zaman faktörü, Barcelona yönetimi üzerinde giderek artan bir baskı oluşturuyor. Yönetim, Asllani için resmi olarak harekete geçmeden önce ilk etapta Torres dosyasını hızlıca sonuçlandırmak zorunda. Özellikle Leipzig'in oyuncuya durumunu netleştirmesi için baskı yapması, Blaugrana'nın Alman Ligi'nin en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden birini kadrosuna katma fırsatını kaçırmasına yol açabilir.