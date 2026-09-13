Torres, Enrique'ye ilk galibiyetini armağan etti: Hakimi ise zafer gecesinden üzgün ayrıldı

Paris Saint-Germain, dördüncü haftanın kapanışında Francis Le Blé Stadı'nda oynanan ve yaz aylarında hayatını kaybeden Eric Roy'un anısına düzenlenen özel duygular taşıyan karşılaşmada, ev sahibi Brest'i tek golle zorlu bir şekilde mağlup ederek Fransa Ligi'ndeki yolculuğunda ilk galibiyetini elde etti.

Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava'ya karşı aldığı 6-1'lik büyük Avrupa galibiyetinin ardından maça yüksek moralle çıktı. Luis Enrique ise Ousmane Dembele ve Khvicha Kvaratskhelia'nın yanı sıra santrfor pozisyonunda Ferran Torres'in yer aldığı yeni bir hücum hattına güvendi.

Parisli takım skoru açmak için uzun süre beklemedi. Torres, Joao Neves'in başlattığı üçlü pas serisiyle gelişen bir atağın ardından, Dembele'nin topağıyla kendisine gönderdiği topu yaklaşık 20 metreden vurarak 5. dakikada Brest ağlarını sarstı ve takımına öne geçme fırsatı verdi.

Paris, üstünlüğünü artırmak için baskı kurdu ancak Brest kalecisi Sylvik, Dembele ve Kvaratskhelia'nın girişimlerine karşı parladı; 23. dakikada Gürcü oyuncunun falsolu şutuna da yeniden ustalıkla müdahale etti.

Buna karşılık Brest, ilk yarının sonunda beraberliği yakalamaya çalıştı ve Mbappe şutunun yön değiştirmesinin ardından gole yaklaştı, ancak Matvey Safonov parlayarak topu uzaklaştırdı. Ardından Paris, 39. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Achraf Hakimi ile bir darbe aldı.

Safonov, Paris'in galibiyetini koruyor

Brest'in performansı devre arasının ardından belirgin şekilde yükseldi ve 50. dakikada Paris savunmasına artan baskı ortasında Doumbia'nın Safonov'un direğine çarpan şutuyla biten atakta beraberliğe çok yaklaştı.

52. dakikada hakem, Warren Zaire-Emery'nin faulü nedeniyle Loko'nun kaydettiği golü iptal etti. Ardından Safonov yeniden parlayarak 57. dakikada Doumbia'nın sert kafa vuruşunu önledi.

Paris Saint-Germain üstünlüğünü ikiye katlamaya çalıştı ancak Brest kalecisi girişimlerin önünde durmaya devam etti; 69. dakikada Joao Neves'in kafa vuruşunu önledi, ardından yalnızca iki dakika sonra uzak direkte harika bir müdahalede bulundu.

Desire Doue ve Magnes Akliouche'un oyuna girmesiyle Paris'in performansı son çeyrek saatte biraz düzeldi, ancak Brest son dakikalarda daha çok rahatsız eden taraf oldu. Mbappe 88. dakikada beraberliği yakalamaya çok yaklaştı, ancak Safonov parlamaya devam etti ve kalesini kurtardı.

Paris Saint-Germain, son düdüğe kadar üstünlüğünü korudu ve performansı tamamen içini rahatlatıcı olmasa da bu sezon Fransa Ligi'ndeki ilk galibiyetini topladı. Brest ise güçlü bir performans sergilediği ve Eric Roy'un anısına düzenlenen etkinliğe yaraşır bir maçın ardından bu sezonki ilk yenilgisini aldı.