Barcelona forveti İspanyol Ferran Torres (26), geleceğini kulübün kendisine ne kadar bağlı kaldığına bağladı ve herhangi bir sözleşme yenileme görüşmesinin, kulübün kendisine göstereceği ilgiye dayanacağını açıkladı.

Bu açıklamalar, Torres'in takımın Amerika Birleşik Devletleri turnesi sırasında geleceği hakkında konuştuğu sırada geldi. Amerikan spor medyası "Sportico" ile yaptığı bir röportajda konuştu.

Durumuyla ilgili sakin bir dönem yaşayan ve kulüple sözleşmesi bulunan Torres şunları söyledi: "Barcelona beni istediğini kanıtlamalı. Gelip müzakere edebilirler ve sonunda her şey konuşulacaktır."

İspanyol forvet, kendisini başta Paris Saint-Germain olmak üzere büyük Avrupa kulüplerinin ilgisiyle ilişkilendiren haberlere de değinerek, bu söylentilerin oyuncuya her zaman fayda sağladığını belirtti ve şöyle konuştu: "Bu takımlar seni her istediğinde, bu iyi bir şeydir."

Buna rağmen Torres, önceliğinin Barcelona olduğunu vurgulayarak, mevcut sözleşmesinin kendisine geleceği ele alma konusunda huzur verdiğine dikkat çekti ve sözlerini şöyle tamamladı: "Barcelona ile sözleşmem var. Futbolda ne olacağını asla bilemezsin, bu doğru; ama iyi tarafı şu ki, bir sözleşmem olduğu için bekleyebilir ve kararı kendim verebilirim."