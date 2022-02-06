Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Alanyaspor karşısında 72. dakikadan itibaren bir kişi fazla oynayan sarı-kırmızılı takım, ikinci yarıdaki tek şutunu 90+5'te attığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Oyunun hücum tarafında oldukça etkisiz bir görüntü çizen Galatasaray, maçı yedi şutla tamamlarken, altı şut çektiği Sivas deplasmanının ardından bu sezon en az şut çektiği maçı oynadı.

Farioli'nin takımının başında çıktığı ilk karşılaşma 8 Ocak 2022'de oynanan Başakşehir maçı olurken, Torrent'in ilk sınavı ise 16 Ocak'taki Hatayspor deplasmanıydı.

Farioli'nin geçtiğimiz sezondan bu yana Türk futbolunun içinde olması ve Alanyaspor kadrosunun büyük bir bölümüyle yardımcı antrenör olarak daha önce çalışması İtalyan teknik direktörün yolunu elbette ki kısaltsa da takımlarındaki ilk maçlarına bir hafta arayla çıkmış iki teknik direktörden, daha kısa sürede çok daha büyük bir etki yaratan ismin Farioli olduğunu söylemek hiç de zor değil.

Her iki takımın da geriden oyun kurarak topa sahip olmak isteyen bir görüntü çizdiği maçta Galatasaray'ın geçtiğimiz sezondan bu yana devam eden oyun kurma problemi bu maça da yansırken, stoperlerinin biri 24, diğeri 21 yaşında iki Türk oyuncu olan Alanyaspor ise bu açıdan çok daha hazır bir görüntü çizdi.

Karagümrük'te daha farklı oyuncularla yine benzer bir oyun tarzı izleten Farioli'nin Alanya'da da kendi oyununun peşinden gideceği net bir şekilde görünürken, Torrent'in ise kalan haftalarda daha pragmatik olması beklenebilir.

Küme düşme hattının dört puan üzerinde yer alan Galatasaray'da oldukça zor bir dönemde göreve gelen İspanyol çalıştırıcının en azından önümüzdeki birkaç haftada kendi oyununu dikte etmektense daha skor odaklı bir yapı kurması Galatasaray'ı biraz olsun rahatlatabilir.

Oynadığı son 13 lig maçında sadece bir kez kazanabilen Galatasaray'ın önünde kocaman bir özgüven problemi ve bunun yanında bir hayli zor bir fikstür var. Sarı-kırmızılı takım için olabilecek en mantıklı senaryo bu sezon Torrent'in oyununu kovalamaktan ziyade içinde bulunulan durumdan hızla sıyrılmak ve hayal edilen oyunu gelecek sezondan itibaren kovalamak gibi görünüyor.

Öte yandan bu sezon Alanyaspor'da adeta yeniden doğan ve geride bıraktığımız 19 hafta sonunda sekiz golün yanı sıra üç de asiste imza atan Emre Akbaba da gelecek sezon Torrent'in takımının en önemli isimlerinden biri olabilir.

Okan Kocuk, Emre Akbaba ve Yunus Akgün gibi bu sezon üst düzey performans sergileyen isimlerin yeniden kadroya dönmesi, Patrick van Aanholt'u sağ bek oynatmak zorunda bırakan dar rotasyon konusunda Torrent'in elini güçlendirebilir.