Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin en sıcak gecelerinden birinde Barcelona'yı ağırlamasına saatler kalırken, Lucas Torreira büyük bir saygı ama daha büyük bir tehdit içeren açıklamalarla ortamı hareketlendirdi ve takımının, "şu anda dünyanın en iyi takımı" olarak nitelendirdiği rakip karşısında bile hücum kimliğinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk eden Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Şu anda dünyanın en iyi takımıyla karşılaşacağız" dedi, ancak şu uyarıyı da yaptı: "Oyun tarzımızı değiştirmeyeceğiz."

Torreira, "Kazanmak için en iyi performansımızı sergilemeliyiz" diye düşünüyor ve takımının İstanbul'daki şansından emin.

Şöyle devam etti: "Buna alışkınız; Şampiyonlar Ligi gecelerinde bunu yaptık. Bu takım yıllar içinde zorluklar karşısında ve bunun gibi büyük takımlara karşı kendini kanıtlamayı bilen güçlü bir takım olduğunu gösterdi. Umarız harika bir gece yaşarız."

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Galatasaray taraftarına da doğrudan bir mesaj göndererek, "Taraftarın desteğini almamız önemli" dedi.

Uruguaylı orta saha yıldızı, fazladan söze gerek kalmadan motivasyonun mevcut olduğunu vurguladı: "Büyük bir motivasyonumuz var; bazen bu tür maçlarda çok fazla motivasyona ihtiyaç duymazsınız. Harika bir gece olacağını düşünüyoruz ve taraftarımıza sevinmek için bir sebep vereceğiz."

Barcelona orta sahasına uyarı mesajı

Torreira özellikle Barcelona'nın güçlü yönüne dikkat çekerek şöyle konuştu: "Orta sahada en iyi oyunculara sahipler ve topa sahip olarak maçı kontrol etmeye çalışıyorlar. Hücum edip zarar verebilmek için rakiplerini yormaya çalışıyorlar."

Açıklamalarını Türk kimliğini vurgulayarak tamamladı: "Maça, Barcelona olsa bile herhangi bir takıma karşı hazırlandığımız şekilde hazırlanacağız. Hücum ağırlıklı savunma anlayışımızı değiştirmeyeceğiz ve topu geri kazandığımızda onlara zarar vermeye çalışacağız."







