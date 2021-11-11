Toronto Giovinco'nun yerine Insigne'yi transfer etmek istiyor

Napoli ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen Lorenzo Insigne'nin uzun bir süredir formasını giydiği İtalyan ekibindeki geleceği tehlikeye girdi.

Sky Sport'ta yer alan habere göre Napoli'nin yeni sözleşme için maaşında indirim talep ettiği 30 yaşındaki yıldız, MLS'ten oldukça cazip bir transfer teklifi aldı.

Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgiye göre Napoli yönetimi Insigne'ye yeni sözleşmeye imza atması için yıllık 3,5 milyon euro ve gerçekleşmesi oldukça zor şartlara bağlı olan 1,5 milyon euro'luk bonus içeren bir teklif sundu.

Maaşında yüzde 50'lik bir kesintiyi kabul etmeyen Insigne ise bu teklifi şu an için geri çevirdi.

Teklifi kabul etmedi

Insigne'nin takımdan ayrılma ihtimalini değerlendiren MLS'in Kanada temsilcisi Toronto FC ise yıldız oyuncuya Kanada'ya taşınması halinde oldukça yüksek bir maaş verebileceğini iletti.

Daha önce bir başka İtalyan yıldız Sebastian Giovinco'dan oldukça yüksek verim alan Toronto'nun bu teklifi ise Insigne tarafından kabul edilmedi.

Kariyerinin bu döneminde MLS'te oynamaya sıcak bakmayan Insigne, Avrupa'dan gelecek teklifleri beklemeye geçti. Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan Napoli'de 11 maçta dört gol ve üç asistle oynayan Insigne, EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşan İtalya Milli Takımı'nın da en önemli oyuncuları arasında yer alıyordu.

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