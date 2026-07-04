Torino, Sazonov’un tartışmalı vedası: “Her şey için teşekkürler, üzgünüm. Gerçek sorunun kim olduğunu hepimiz biliyoruz”

Saba Sazonov, Torino’ya veda ediyor. Temmuz ayından itibaren Torino’dan serbest kalan 2002 doğumlu savunma oyuncusu, İtalya’da olumsuz bir deneyim yaşadı; hem Torino’da hem de Empoli’ye kiralandığı dönemde, bazı sakatlıklar da etkisiyle çok az forma şansı buldu. Kadrodan çıkarılan ve kadro dışı bırakılan oyuncu, şimdi Cairo’nun kulübüne veda etti.





Sosyal medyada şu paylaşımla artık eski taraftarlarına veda etti.

MESAJ - “Teşekkürler Torino! Hepimizin bildiği ve hatırladığı bir tarihe sahip harika bir kulüp. Bu ailenin bir parçası olmaktan mutluluk duydum. Benim evim haline gelen Torino şehrine teşekkürler. Taraftarlara: Sizler inanılmazsınız! Biliyorsunuz ki ben her zaman sizden biriydim. Sizlerin bana karşı olduğu gibi, ben de size karşı her zaman açık ve samimi oldum. Sahada istediğim her şeyi veremediğim, hak ettiğiniz heyecanı ve sevinci size yaşatamadığım için üzgünüm. Ama hepimiz bunun neden böyle olduğunu ve asıl sorunun kim olduğunu biliyoruz. Sizi her zaman kalbimde taşıyacağım. Daima haydi Toro!"