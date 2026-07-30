Torino, Perri'nin Leeds'ten gelişi bitmek üzere: operasyonun formülü ve zamanlaması

Önümüzdeki saatler, Torino’nun yeni bir hamlesi için belirleyici olacak; taraftarların yaz transfer döneminin başından beri beklediği hamle, yani kaleci transferi. Gelecek vadeden Mscardi yeterli değil. Sportif direktör Petrachi, Lucas Perri transferinde deneyimli bir takviye buldu; ancak daha önce Gill, Ravaglia ve Livakovic için yürütülen girişimler sonuçsuz kaldı.





Perri’nin transferini durduran şey, Trafford’un Manchester City’den doğrudan Leeds’e geçişinin resmiyet kazanmasındaki gecikme. İngiliz kaleci, ayrılması beklenen 1997 doğumlu file bekçisinin yerini alacak. Bu geçiş resmileşir resmileşmez Perri, Torino’ya transfer olmaya, sağlık kontrollerinden geçmeye, sözleşmeyi imzalamaya ve Serie A’daki yeni macerasına başlamaya hazır olacak. Büyük ihtimalle bu akşam bile; böylece oyuncu yarın Torino ile sağlık kontrollerinden geçecek.