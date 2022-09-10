Torino'nun Türk yıldızı Emirhan İlkhan, Inter deplasmanında ne yaptı?

Emirhan İlkhan, İtalya'daki kariyerine alışmaya başlıyor.

Serie A'da 6. hafta, adeta bir Türk derbisine sahne oldu. Milli oyuncularımızdan Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Emirhan İlkhan'ı kadrosuna barındıran Torino'yu konuk etti.

Kısır bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan Inter olurken Emirhan İlkhan 21 dakika, Hkan Çalhanoğlu 77 dakika süre buldu.

Hakan Çalhanoğlu standart bir performans gösterirken başta Beşiktaş taraftarları olmak üzere Türk futbolseverler Emirhan'ın performansını merakla izledi.

Emirhan İlkhan ne yaptı?

Emirhan İlkhan, Inter deplasmanında oyuna 69. dakikada Karol Linetty'nin yerine girdi.

21 dakika süre bulan genç yıldız, Brozovic'in golüne kadar görevini tam anlamıyla yerine getiriyordu.

Torino Teknik Direktörü Juric, Brozovic'i tutma görevini Emirhan'a verirken 18 yaşındaki oyuncu gölge markajını iyi yapsa da 88. dakikada gole engel olamadı.

Onun dışında 21 dakikada 8 pas yapan Emirhan, yüzde 100 pas isabetiyle oynadı. 2 kez top sürme girişiminde bulunan orta saha oyuncusu, 1 kez başarılı oldu.

Öte yandan talihsiz de bir an yaşayan Emirhan, Inter'in tecrübeli stoperi de Vrij ile kafa kafaya çarpıştı ve kaşı açıldı.