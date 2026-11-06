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Serie A
team-logoTorino
Stadio Olimpico Grande Torino
team-logoLecce
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Torino-Lecce maçı hangi kanalda ve nereden canlı izlenir? Tarih, saat ve muhtemel 11'ler

Serie A
Torino - Lecce
Torino
Lecce

Torino-Lecce Serie A maçı nasıl izlenir? Başlama saati ve takımlardan son haberler

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Serie A - Hafta 11
Stadio Olimpico Grande Torino

Torino-Lecce maçı DAZN'da canlı yayınlanacak. Abone olmak ve maçı canlı izlemek için seçenekleri aşağıda bulabilirsin.

Torino, 2026/27 Serie A sezonunun 11. haftasında Lecce'yi Stadio Olimpico Grande Torino'da ağırlıyor. İki takım da son haftada aldığı hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından bu maça çıkıyor.

Ignazio Abate'nin Torino'su ligdeki son iki maçını kaybetti: Önce evinde Como'ya 3-1, ardından Frosinone deplasmanında 2-0 yenildi. Yalnızca birkaç hafta önce üst üste üç galibiyet alan takım için zor bir dönem.

Lecce'nin durumu da daha iyi değil. Eusebio Di Francesco'nun ekibi, son beş Serie A maçının dördünü kaybetti. Frosinone deplasmanındaki ağır 5-1'lik yenilgi ve son haftada Genoa karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet, takımın derin bir krizden geçtiğini gösteriyor.

Eksikler iki teknik direktörün de elini zorluyor. Abate, sakatlıkları nedeniyle altı oyuncusundan yararlanamayacak. Di Francesco'nun ise özellikle hücumda ve orta sahada seçeneklerini kısıtlayan beş eksiği bulunuyor.

Puan tablosunda Torino 10., Lecce ise 14. sırada. Aralarındaki üç puanlık fark, bu karşılaşmayı hem ligde kalma hem de Avrupa kupalarına katılım mücadelesi açısından iki takım için de önemli kılıyor.

Maçı televizyondan ve internet üzerinden canlı izlemeye ilişkin bilmen gereken tüm bilgiler burada.

Takımlardan haberler

Torino vs Lecce Muhtemel kadrolar

4-4-2
Torino crest
Torino
TOR
Diziliş
Lecce crest
Lecce
LEC
3-5-1-1
L. PerriL. PerriS. CocoS. CocoR. BelghaliR. BelghaliA. IsmajliA. IsmajliP. ComuzzoP. ComuzzoN. VlasicN. VlasicK. Fitz-JimK. Fitz-JimA. CacciamaniA. CacciamaniD. BragancaD. BragancaG. SimeoneG. SimeoneC. AdamsC. AdamsW. FalconeW. FalconeJ. SiebertJ. SiebertGabrielGabrielK. GasparK. GasparO. GandelmanO. GandelmanY. MalehY. MalehD. VeigaD. VeigaO. NgomO. NgomA. GalloA. GalloL. CoulibalyL. CoulibalyN. StulicN. Stulic
Lecce crest
Lecce
LEC
4-4-2
Torino

İlk 11

Lecce

Teknik direktör

  • I. Abate
  • E. Di Francesco

Torino'da sakatlık listesi uzun: Rolando Mandragora, Franco Israel, Niccolò Fortini, Ricardo Rodriguez, Rafik Belghali ve Alessio Cacciamani forma giyemeyecek. Abate'nin kalede Lucas Perri'ye; savunmada Ardian Ismajli, Saul Coco ve Pietro Comuzzo'ya; orta sahada Nathan Patterson, Gvidas Gineitis, Daniel Bragança ve Zakaria Aboukhlal'a görev vermesi bekleniyor. Nikola Vlasic'in ise Adams-Simeone ikilisinin arkasında on numara pozisyonunda oynaması öngörülüyor.

Lecce, sakatlıkları nedeniyle Lassana Coulibaly, Willem Geubbels, Santiago Pierotti, Medon Berisha ve Joel Monteiro'dan yararlanamayacak; kadroda cezalı oyuncu bulunmuyor. Di Francesco'nun kalede Wladimiro Falcone'yi; savunmada Corrie Ndaba, Tiago Gabriel, Jamil Siebert ve Antonino Gallo'yu; orta sahada Youssef Maleh, Oumar Ngom ve Olaf Gorter'i; hücum üçlüsünde ise Danilo Veiga, Nikola Stulic ve Konan N'Dri'yi sahaya sürmesi bekleniyor.

Form durumu

TOR

TOR - Form

UDI
K2-1
PAR
K0-3
MON
K3-2
COM
K1-3
FRC
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
LEC

LEC - Form

BOL
K1-2
UDI
K0-3
JUV
K0-2
FRC
K5-1
GEN
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Torino, son beş Serie A maçında üç galibiyet ve iki yenilgi aldı; sekiz gol atıp dokuz gol yedi. Üst üste iki mağlubiyetin ardından bu maça çıkıyor: Frosinone deplasmanındaki 2-0'lık yenilgi ve ondan önce evinde Como karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyet. Abate'nin takımı, bu kötü seriden önce Monza'yı 3-2 yenmiş ve Parma deplasmanında 3-0 kazanmıştı. Ancak o maçlarda gösterdiği sağlam duruş son haftalarda kayboldu.

Lecce, son beş Serie A maçında bir galibiyet ve dört yenilgi aldı; beş gol atıp 12 gol yedi. Son maçında Genoa'ya 2-1 yenilen ekip, daha önce Frosinone deplasmanında ağır bir 5-1'lik yenilgi ve Juventus karşısında 2-0'lık mağlubiyet yaşamıştı. Bu dönemin tek olumlu sonucu, Udinese karşısında alınan net 3-0'lık galibiyet. Di Francesco'nun takımı dört maçtır kazanamıyor.

Önceki karşılaşmalar

Kafa Kafaya

TorinoÇizimLecce
2
1
2
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
1
Lecce badge
Lecce
LEC
0
MS
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
2
Torino badge
Torino
TOR
1
MS
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
1
Torino badge
Torino
TOR
0
MS
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
0
Lecce badge
Lecce
LEC
0
MS
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
2
Lecce badge
Lecce
LEC
0
MS
4Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı1/5

İki takımın en son karşılaşması 1 Şubat 2026'da oynandı ve Torino, Serie A'daki bu maçı evinde 1-0 kazandı. Son beş karşılaşmanın sonuçlarına bakıldığında iki takımın da ikişer galibiyeti bulunuyor; Eylül 2024'teki maç ise 0-0 berabere bitti. Via del Mare'de oynanan son iki karşılaşmayı 2-1 ve 1-0'lık skorlarla Lecce kazandı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
K
K
K
K
K
2
InterInterINT
108112613+1325
K
K
K
K
K
3
RomaRomaROM
107302810+1824
K
K
B
K
B
4
ComoComoCOM
10721188+1023
K
K
K
K
B
5
AC MilanAC MilanMIL
106312112+921
K
K
K
K
B
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
K
K
B
K
K
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
K
K
K
K
B
8
SSC NapoliSSC NapoliNAP
104241713+414
K
K
B
K
K
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
K
K
K
K
K
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
K
K
K
K
K
11
GenoaGenoaGEN
104151014-413
K
K
K
K
K
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
K
K
K
K
B
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
K
B
B
K
K
14
LecceLecceLEC
103071121-109
K
K
K
K
K
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
10226815-78
K
B
K
K
K
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
K
B
K
K
K
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
K
K
K
K
B
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
K
K
K
K
K
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
K
B
K
K
K
20
VeneziaVeneziaVEN
10109620-143
K
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

Serie A'da Torino 10., Lecce ise 14. sırada yer alıyor. Puan tablosunda iki takım arasında üç puan var.

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