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Serie A - Hafta 11 7 Kas 2026 - 09:00 Stadio Olimpico Grande Torino

Torino-Lecce maçı DAZN'da canlı yayınlanacak. Abone olmak ve maçı canlı izlemek için seçenekleri aşağıda bulabilirsin.

Torino, 2026/27 Serie A sezonunun 11. haftasında Lecce'yi Stadio Olimpico Grande Torino'da ağırlıyor. İki takım da son haftada aldığı hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından bu maça çıkıyor.

Ignazio Abate'nin Torino'su ligdeki son iki maçını kaybetti: Önce evinde Como'ya 3-1, ardından Frosinone deplasmanında 2-0 yenildi. Yalnızca birkaç hafta önce üst üste üç galibiyet alan takım için zor bir dönem.

Lecce'nin durumu da daha iyi değil. Eusebio Di Francesco'nun ekibi, son beş Serie A maçının dördünü kaybetti. Frosinone deplasmanındaki ağır 5-1'lik yenilgi ve son haftada Genoa karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet, takımın derin bir krizden geçtiğini gösteriyor.

Eksikler iki teknik direktörün de elini zorluyor. Abate, sakatlıkları nedeniyle altı oyuncusundan yararlanamayacak. Di Francesco'nun ise özellikle hücumda ve orta sahada seçeneklerini kısıtlayan beş eksiği bulunuyor.

Puan tablosunda Torino 10., Lecce ise 14. sırada. Aralarındaki üç puanlık fark, bu karşılaşmayı hem ligde kalma hem de Avrupa kupalarına katılım mücadelesi açısından iki takım için de önemli kılıyor.

Maçı televizyondan ve internet üzerinden canlı izlemeye ilişkin bilmen gereken tüm bilgiler burada.

Takımlardan haberler

Torino'da sakatlık listesi uzun: Rolando Mandragora, Franco Israel, Niccolò Fortini, Ricardo Rodriguez, Rafik Belghali ve Alessio Cacciamani forma giyemeyecek. Abate'nin kalede Lucas Perri'ye; savunmada Ardian Ismajli, Saul Coco ve Pietro Comuzzo'ya; orta sahada Nathan Patterson, Gvidas Gineitis, Daniel Bragança ve Zakaria Aboukhlal'a görev vermesi bekleniyor. Nikola Vlasic'in ise Adams-Simeone ikilisinin arkasında on numara pozisyonunda oynaması öngörülüyor.

Lecce, sakatlıkları nedeniyle Lassana Coulibaly, Willem Geubbels, Santiago Pierotti, Medon Berisha ve Joel Monteiro'dan yararlanamayacak; kadroda cezalı oyuncu bulunmuyor. Di Francesco'nun kalede Wladimiro Falcone'yi; savunmada Corrie Ndaba, Tiago Gabriel, Jamil Siebert ve Antonino Gallo'yu; orta sahada Youssef Maleh, Oumar Ngom ve Olaf Gorter'i; hücum üçlüsünde ise Danilo Veiga, Nikola Stulic ve Konan N'Dri'yi sahaya sürmesi bekleniyor.

Form durumu

Torino, son beş Serie A maçında üç galibiyet ve iki yenilgi aldı; sekiz gol atıp dokuz gol yedi. Üst üste iki mağlubiyetin ardından bu maça çıkıyor: Frosinone deplasmanındaki 2-0'lık yenilgi ve ondan önce evinde Como karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyet. Abate'nin takımı, bu kötü seriden önce Monza'yı 3-2 yenmiş ve Parma deplasmanında 3-0 kazanmıştı. Ancak o maçlarda gösterdiği sağlam duruş son haftalarda kayboldu.

Lecce, son beş Serie A maçında bir galibiyet ve dört yenilgi aldı; beş gol atıp 12 gol yedi. Son maçında Genoa'ya 2-1 yenilen ekip, daha önce Frosinone deplasmanında ağır bir 5-1'lik yenilgi ve Juventus karşısında 2-0'lık mağlubiyet yaşamıştı. Bu dönemin tek olumlu sonucu, Udinese karşısında alınan net 3-0'lık galibiyet. Di Francesco'nun takımı dört maçtır kazanamıyor.

Önceki karşılaşmalar

İki takımın en son karşılaşması 1 Şubat 2026'da oynandı ve Torino, Serie A'daki bu maçı evinde 1-0 kazandı. Son beş karşılaşmanın sonuçlarına bakıldığında iki takımın da ikişer galibiyeti bulunuyor; Eylül 2024'teki maç ise 0-0 berabere bitti. Via del Mare'de oynanan son iki karşılaşmayı 2-1 ve 1-0'lık skorlarla Lecce kazandı.

Puan durumu

Serie A'da Torino 10., Lecce ise 14. sırada yer alıyor. Puan tablosunda iki takım arasında üç puan var.